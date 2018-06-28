Англия – Бельгия: видео голов и моментов матча

Англия и Бельгия на Чемпионате мира вышли на игру в довольно экспериментальных составах, если не назвать их резервными. И открыть счет им удалось уже во втором тайме.

Янузай получил пас от Шадли в штрафной площадке соперника (Батшуаи увел за собой защитника, и полузащитник был без опеки в этот момент). Роуз вернулся, чтобы накрыть проход или удар бельгийца, однако Янузай "качнул" его, после чего обводящим ударом пробил по воротам Пикфорда в верхний дальний угол ворот. Голкипер чуть запоздал с прыжком.

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Видео моментов матча Англия – Бельгия