Англия – Бельгия: видео голов и моментов матча
Англия и Бельгия на Чемпионате мира вышли на игру в довольно экспериментальных составах, если не назвать их резервными. И открыть счет им удалось уже во втором тайме.
Янузай получил пас от Шадли в штрафной площадке соперника (Батшуаи увел за собой защитника, и полузащитник был без опеки в этот момент). Роуз вернулся, чтобы накрыть проход или удар бельгийца, однако Янузай "качнул" его, после чего обводящим ударом пробил по воротам Пикфорда в верхний дальний угол ворот. Голкипер чуть запоздал с прыжком.
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Видео моментов матча Англия – Бельгия
Источник: 24 Канал
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