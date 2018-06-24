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Англия разгромила Панаму на вышла в плей-офф Чемпионата мира 2018

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Англия – Панама результат матча ЧМ-2018
Англия – Панама результат матча ЧМ-2018

Сборные Англии и Панамы на Чемпионате мира повторили результативное достижение, которое накануне установили сборные Бельгии и Туниса – забили сразу семь голов в одном матче.

Забивать голы англичане начали с первых минут. Однако если бельгийцы первый гол забили с пенальти, то англичане – после подачи с углового. Головой точно по воротам пробил Стоунз. Защитника оставили без присмотра, когда он замыкал подачу. Впоследствии защитник оформит дубль в этом матче.

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Хет-триком в игре отметится капитан "трех львов" Кейн. Правда, два гола он забьет с пенальти, а третий – рикошет от его пятки. Правда, это позволит ему возглавить гонку бомбардиров после второго тура – теперь у него пять точных ударов за два матча. В португальца Роналду – всего четыре.

Между этими голами еще был невероятный по мастерству удар Лингарда. Гол может претендовать на звание лучшего на мундиале.

На это все Панама ответила своим одним точным ударом. Было это уже во втором тайме, когда на табло было 6:0. после навеса со штрафного отличился Балой. Игроку удалось в падении в касание дотянуться до мяча и переправить его в ворота Пикфорда.

Сборная Англии побеждает и вместе со сборной Бельгии возглавляет группу G. В очном матче 28 июня эти команды и определят, кто выйдет из группы с первого места. Сборные Туниса и Панамы вылетают с Чемпионата мира.

Англия – Панама 6:1

Голы: Стоунз, 8, 40, Кейн, 22 (пен), 45+1 (пен), 62, Лингард, 36 – Балой, 78

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – результаты матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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