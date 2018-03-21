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Англоязычное издание Kyiv Post сменило владельца – новым стал сирийский миллионер

21 Читати новину українською
Kyiv Post получила нового владельца
Kyiv Post получила нового владельца / Фото из открытых источников

Британско-украинский бизнесмен пакистанского происхождения Мохаммад Захур продал англоязычную украинскую газету Kyiv Post сирийскому миллионеру из Одессы Аднану Кивану.

Об этом сообщила редактор издания Ольга Руденко.

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Сегодня мы узнали, что Мохаммад Захур продал Kyiv Post одесскому бизнесмену Аднану Кивану,
– написала она в среду вечером на своей странице в Facebook.

По ее словам, Захур уже давно искал покупателя на Kyiv Post и продал его не менее чем за 3,5 миллиона долларов. Бизнесмену поступали предложения от причастных к политике людей, однако он заявлял, что не хочет отдавать издание "кому-нибудь, кто сделает из него политический инструмент или уничтожит".

"Он отклонял предложения о покупке во времена Януковича. Захур говорит, что покупатель собирается сохранить редакционную независимость и будет обращаться с газетой, как с бизнесом", – написала Руденко.

Новый владелец уже имеет телеканал в Одессе. Есть информация, что осенью 2017 года СБУ проводила обыски в компании Кивана по делу о финансировании террористических "ЛНРДНР".

В том же году по запросам нескольких депутатов началось расследование того, как его компании выделялась земля в Одессе. На каком этапе сейчас это расследование, мы еще не знаем,
– добавила редактор.

Что такое Kyiv Post? Kyiv Post – первая англоязычная газета в Украине, основана в 1995 году. С 2009-го владельцем газеты был гражданин Великобритании, владелец группы компаний ISTIL Мохаммад Захур. Газета позиционирует себя как независимое издание.

Теги: Новости Украины Новости Одессы Новости Киева Медиа СМИ
Источник: 24 Канал
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