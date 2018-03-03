Angry Birds существуют: фотограф из Финляндии делает удивительные фото птиц
Финский фотограф Осси Сааринен, который уже давно снимает природу и различных животных, сделал невероятную серию фотографий птиц, которые очень напоминают персонажей мультфильма "Angry Birds".
Об этом пишут на Bored Panda.
Фотограф Осси может часами проводить время в лесу, потому что очень увлекается природой и дикими животными. Даже при температуре -20 ему удается фиксировать волшебные кадры.
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Фотограф надеется, что его фотографии животных подарят зрителям счастливые моменты и, возможно, дадут вдохновение сделать что-то хорошее для природы.
Предлагаем вам посмотреть на несколько фотографий вовсе не "злых", а милых птичек.
Источник: 24 Канал
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