Angry Birds существуют: фотограф из Финляндии делает удивительные фото птиц

Финский фотограф Осси Сааринен, который уже давно снимает природу и различных животных, сделал невероятную серию фотографий птиц, которые очень напоминают персонажей мультфильма "Angry Birds".

Об этом пишут на Bored Panda.

Фотограф Осси может часами проводить время в лесу, потому что очень увлекается природой и дикими животными. Даже при температуре -20 ему удается фиксировать волшебные кадры.

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Фотограф надеется, что его фотографии животных подарят зрителям счастливые моменты и, возможно, дадут вдохновение сделать что-то хорошее для природы.

Предлагаем вам посмотреть на несколько фотографий вовсе не "злых", а милых птичек.