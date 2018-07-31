Ани Лорак изменил муж: в сети показали фото его предполагаемой любовницы

В сети появилось видео, на котором мужчина украинской певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиолу обнимает и гладит по бедру брюнетку в одном из киевских клубов. По информации СМИ, этой неизвестной женщиной оказалась тусовщица из Киева Яна Беляева.

Как пишет российское издание Super.ru, которое и выложило провокационное видео, таинственная спутница Мурата – киевская тусовщица Яна Беляева, которая торгует одеждой и обувью в Instagram. Хотя на самом деле разглядеть лицо девушки на кадрах трудно.

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Допис, поширений SUPER (@super.ru) 30 Лип 2018 р. о 1:20 PDT



Яна есть у Мурата в друзьях в Facebook

СМИ уже нашли страницу Яны в Facebook, на которой почти нет информации, только несколько фото с путешествий и ночных клубов.



Яна Беляева



Яна Беляева



У девушки много фото с морского отдыха

Все фото из Facebook

Напомним, Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу поженились в 2009 году после четырех лет отношений. В 2011 году певица родила дочь Софию.

К слову, в то время, когда муж Ани Лорак развлекался в компании другой женщины – артистка поехала на российский музыкальный фестиваль.