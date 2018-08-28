Ани Лорак после измены мужа отпустила дочь к отцу: фото
Певица Ани Лорак, которая часто гастролирует в России, недавно попала в громкий скандал: ее мужа, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу публично поймали на измене в одном из столичных клубов Украины. Певица не комментирует семейные проблемы, однако стало известно, что она позволяет дочери встречаться с отцом.
Фото с дочерью Налчаджиоглу опубликовал на своей странице в Instagram.
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На снимках мужчина проводит свободное время с семилетней дочерью Софией.
Мурат Налчаджиоглу с дочкой / Instagram
Дочка Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу / Instagram
Дочка Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу/ Instagram
Напомним, что мужа Ани Лорак Мурата заметили в Киеве в караоке-клубе с незнакомой брюнеткой. Он нежно поглаживал спутницу по бедру и обнимал за талию удалось зафиксировать очевидцам. Впоследствии СМИ узнали, что бизнесмен был в компании Яны Беляевой. Девушка во время конкурса "Мисс Украина Вселенная" призналась, что состоит только в дружеских отношениях с Муратом.
Измену мужа Ани Лорак решил прокомментировать ее отец Мирослав Куек. Он рассказал, что самого видео не видел, однако считает, что СМИ драматизируют в этой ситуации и отметил, что у них "все нормально". Однако после инцидента Ани Лорак опубликовала фото, на котором видно, что она уже не носит обручальное кольцо.