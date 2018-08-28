Ани Лорак после измены мужа отпустила дочь к отцу: фото

Певица Ани Лорак, которая часто гастролирует в России, недавно попала в громкий скандал: ее мужа, турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу публично поймали на измене в одном из столичных клубов Украины. Певица не комментирует семейные проблемы, однако стало известно, что она позволяет дочери встречаться с отцом.