Ани Лорак станет судьей российского шоу Голос

Вместе с Ани Лорак членами жюри вокального телешоу станут композитор Константин Меладзе, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и рэпер Баста.

Фотографии со съемок российского талант-шоу Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram.

Украинская певица Ани Лорак, которая активно гастролирует в стране-агрессоре, станет судьей нового сезона российского талант-шоу "Голос".

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