Ани Лорак станет судьей российского шоу Голос
Украинская певица Ани Лорак, которая активно гастролирует в стране-агрессоре, станет судьей нового сезона российского талант-шоу "Голос".
Фотографии со съемок российского талант-шоу Ани Лорак опубликовала на своей странице в Instagram.
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Вместе с Ани Лорак членами жюри вокального телешоу станут композитор Константин Меладзе, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и рэпер Баста.
Ани Лорак с дочкой
Ани Лорак
Напомним, накануне мужа Ани Лорак Мурата заметили в Киеве в караоке-клубе с незнакомой брюнеткой. Он нежно поглаживал спутницу по бедру и обнимал за талию удалось зафиксировать очевидцам. Впоследствии СМИ узнали, что бизнесмен был в компании Яны Беляевой. Девушка во время конкурса "Мисс Украина Вселенная" призналась, что имеет только дружеские отношения с Муратом.
Измену мужа Ани Лорак решил прокомментировать ее отец Мирослав Куек. Он рассказал, что самого видео не видел, однако считает, что СМИ драматизируют в этой ситуации и отметил, что у них "все нормально". Однако после инцидента Ани Лорак опубликовала фото, на котором видно, что она уже не носит обручальное кольцо.