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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Анита Луценко поделилась своими секретами красоты и здоровья

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Анита Луценко
Анита Луценко / Фото из Іnstagram

Известная украинская фитнес-тренер, телеведущая Анита Луценко рассказала свои главные 8 правил, как все успевать и оставаться в форме.

Своими секретами красоты Анита поделилась с Сosmo.com.

Планирование

По словам Луценко, она тщательно планирует рабочий график: с вечера вносит все встречи и задачи на день, в частности, тренажерный зал, иначе есть риск прогулять.

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Умение принимать

Анита рассказала, что не отказывается от предложенной помощи или, например, подарков.

В противном случае капризная жизнь может подумать, что ты в этом совсем не нуждаешься, и в будущем лишить чего-то хорошего, говорит фитнес-тренер.

Правильное питание

Три приема пищи должны быть каждый день. На приготовление пищи Анита пытается тратить не более 20 минут: на завтрак она готовит сырники или овсянку, в обед – пасту с томатной заправкой, а на ужин – запеченную рыбу с овощами.

Работа в команде

"Я групповой игрок и люблю работать в партнерстве, поскольку это, своего рода, постоянное стимулирование друг друга. Программу похудения WOWBODY мы создали с Юлией Богдан, а моя книга написана совместно с диетологом Светланой Фус", – делится Луценко.

Правильное использование гаджетов

Чтобы сэкономить время Анита отправляет голосовые сообщения и очень редко пишет смс.

Уход за собой

Уход лица Луценко осуществляет в три этапа: очищение, тонизирование и увлажнение. Также она уделяет особое внимание нежной коже губ, в частности, использует специальный скраб.

Поддержание тонуса

Анита устраивает различные фотосессии, семинары и мероприятия, поскольку это мотивирует не расслабляться. Поэтому быть всегда в форме –​ неотъемлемая часть ее активной жизни.

Делать то, что нравится

По словам фитнес эксперта, она всегда создает продукты, которые пригодились ей самой и помогли другим. Например, сейчас Луценко готовит книгу с рецептами на каждый день.

Анита Луценко. Фото Сosmo.com

Теги: Новости Украины Здоровая жизнь LifeStyle Фитнес
Источник: 24 Канал
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