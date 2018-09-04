17:32
4 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
31°C 14°C
  • среда
    27°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Варфоломей решил не пить из российского "болотца". Еще немного Соловьиного помета
Вєсті Кремля
21:45, 3 сентября
Вести.UA. Медвежьи услуги Медведчука. Шапка Гриши-молодца
Вєсті.UA
19:52, 3 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Анита Луценко показала, как танцевать ее танго из шоу "Танцы со звездами": видео

81 Читати новину українською
Анита Луценко
Анита Луценко / Фото из Іnstagram

Фитнес-тренер Анита Луценко и её партнер Александр Прохоров танцевали страстное аргентинское танго в новом выпуске шоу "Танцы со звездами".

Зажигательный номер Аниты и Александра высоко оценили судьи шоу. В частности, Екатерина Кухар отметила, что наконец увидела настоящий танец, а не спорт.

Читайте также: "Танцы со звездами 2018" 2 выпуск: хип-хоп Павла Зиброва и "сюрприз" от Леси Никитюк

Поэтому Луценко и Прохоров решили показать поклонникам, как танцевать их танец. Соответствующее видео Анита опубликовала в своем Иnstagram.

 

И наша рубрика #АнитаСашаdance Вчера было танго, поэтому кусочек прямо из нашего танца! У меня лично уже минус 4 кг и это мы ещё не танцевали Джайв ‍♀️ так, что танцуйте ( листайте видео ) и худейте записывайте видео, ставьте тэг #анитасашаdance и #моявнутренняябалеринапроснись и получайте от нас подарочки за то, что пробуете новое и не сидите на своей попе монолитом повторить связку 20 раз минимум под музыку! ️️️️️️ победитель прошлой недели @anastasiiapostyka Мама двоих подарочек от @wowbodyshop ловите в личку! Офигенная бутылка для чая и воды с лимоном с мотивационной надписью и конечно записочка от меня ️ Следующий приз абонемент на 8 занятий в студии @toponespace

Допис, поширений Анита Луценко (@anitasporty)

"Танцы со звездами 2018" – танго Аниты Луценко и Александра Прохорова:

 

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Я научу вас свободу любить..." Роковини смерті Стуса
сегодня, 17:09 "Я научу вас свободу любить..." Роковини смерті Стуса
Блог Соцмережі
Россия вооружается или "пилит" деньги своих граждан?
сегодня, 17:01 Россия вооружается или "пилит" деньги своих граждан?
Злой Одессит
BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфор
сегодня, 17:00 BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфор
Чому Порошенко має намір відмовитись від американських та європейських військ в Україні
сегодня, 15:01 Чому Порошенко має намір відмовитись від американських та європейських військ в Україні
Дід Панас
МОН меняет условия поступления в вузы в 2019 году: чего следует ожидать
сегодня, 14:09 МОН меняет условия поступления в вузы в 2019 году: чего следует ожидать
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Процедура предоставления автокефалии УПЦ уже началась, – Вселенский патриархат
 28 июля , 22:10
Больше транша МВФ: глава НАБУ назвал, сколько средств разворовали после революции Достоинства
 24 мая 2017 , 20:33
Соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов проиграл россиянам
 18 июля 2016 , 09:58
Экс-игрок сборной Украины дебютировал в чемпионате России
 19 марта 2017 , 13:28
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук