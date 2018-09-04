Анита Луценко показала, как танцевать ее танго из шоу "Танцы со звездами": видео
Фитнес-тренер Анита Луценко и её партнер Александр Прохоров танцевали страстное аргентинское танго в новом выпуске шоу "Танцы со звездами".
Зажигательный номер Аниты и Александра высоко оценили судьи шоу. В частности, Екатерина Кухар отметила, что наконец увидела настоящий танец, а не спорт.
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Поэтому Луценко и Прохоров решили показать поклонникам, как танцевать их танец. Соответствующее видео Анита опубликовала в своем Иnstagram.
"Танцы со звездами 2018" – танго Аниты Луценко и Александра Прохорова:
Источник: 24 Канал
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