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      Анита Луценко попала в рейтинг самых стильных украинцев по версии журнала ELLE: перечень

      144 Читати новину українською
      Анита Луценко
      Анита Луценко / Instagram

      7 ноября в Киеве прошла торжественная ежегодная церемония ELLE STYLE AWARDS 2018, на которой 14 представителей мира моды и шоу-бизнеса получили международную премию.

      Рейтинг опубликован на официальном сайте издания ELLE Ukraine.

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      Так, популярный украинский фитнес-тренер и эксперт по похудению Анита Луценко стала победителем в номинации "Вдохновение года".

      Полный перечень лауреатов:

      Виталий Мельников – победитель в номинации "Фотограф года"

      Марина Полканова – победитель в номинации "Модель года"

      Светлана Бевза – победитель в номинации "Дизайнер года"

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Svitlana Bevza (@bevza_svitlana)

      Дафна Майберг – победитель в номинации "Fashion-видео"

      Сергей Бабкин – победитель в номинации "Певец года"

      ДахаБраха – победитель в номинации "Музыкальный проект года"

      Анастасия Масюткина – победитель в номинации "Fashion Start-Up"

      Braska для НОК – победитель в номинации "Fashion Collaboration"

      Татьяна Богдан – победитель в номинации "Героиня светских хроник"

      Руслан Багинский – победитель в номинации "Style Influencer"

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений RUSLAN (@ruslanbaginskiy)

      Леонид Мартынчик – победитель в номинации "Самый стильный мужчина страны" по версии читателей ELLE MAN Ukraine

      Василий Бондаренко – победитель в номинации "Самый стильный мужчина страны" по версии редакции ELLE MAN Ukraine

      Роман Киндрачук – победитель в номинации "Самый стильный мужчина страны" по версии редакции ELLE Ukraine

      Теги: Мода LifeStyle рейтинги
      Источник: 24 Канал
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