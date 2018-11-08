Анита Луценко попала в рейтинг самых стильных украинцев по версии журнала ELLE: перечень
7 ноября в Киеве прошла торжественная ежегодная церемония ELLE STYLE AWARDS 2018, на которой 14 представителей мира моды и шоу-бизнеса получили международную премию.
Рейтинг опубликован на официальном сайте издания ELLE Ukraine.
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Так, популярный украинский фитнес-тренер и эксперт по похудению Анита Луценко стала победителем в номинации "Вдохновение года".
Полный перечень лауреатов:
Виталий Мельников – победитель в номинации "Фотограф года"
Марина Полканова – победитель в номинации "Модель года"
Светлана Бевза – победитель в номинации "Дизайнер года"
Дафна Майберг – победитель в номинации "Fashion-видео"
Сергей Бабкин – победитель в номинации "Певец года"
ДахаБраха – победитель в номинации "Музыкальный проект года"
Анастасия Масюткина – победитель в номинации "Fashion Start-Up"
Braska для НОК – победитель в номинации "Fashion Collaboration"
Татьяна Богдан – победитель в номинации "Героиня светских хроник"
Руслан Багинский – победитель в номинации "Style Influencer"
Леонид Мартынчик – победитель в номинации "Самый стильный мужчина страны" по версии читателей ELLE MAN Ukraine
Василий Бондаренко – победитель в номинации "Самый стильный мужчина страны" по версии редакции ELLE MAN Ukraine
Роман Киндрачук – победитель в номинации "Самый стильный мужчина страны" по версии редакции ELLE Ukraine