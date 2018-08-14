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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Анита Луценко поразила своим первым фото в паспорте

87 Читати новину українською
Анита Луценко
Анита Луценко / Instagram

Фитнес-тренер и эксперт по похудению Анита Луценко опубликовала свое архивное фото. Правда, на нем изображен паспорт Аниты.

Луценко опубликовала фото паспорта на своей странице в Instagram.

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На снимке Анита позирует с короткой стрижкой и черным цветом волос.

"Если в альбоме мало фоточок, и они все страшные – это паспорт", – прокомментировала фотографию фитнес-тренер.

Кроме того, она призналась, что в детстве страдала от своего имени и просила переименовать на "Таню, Валю, Наташу".

Потом попустило, и стала благодарна маме за такой выбор. Кстати, тогда очень не хотели записывать такое имя, так как оно иностранное, но мама, видимо, была настроена серьезно! Мама же хотела бальную пару с детей Антон и Анита, но на танцы меня не взяли. Когда меня сейчас называют Аней, мне хочется топнуть: я отмучила полжизни Аниту, а тут бац, и Аня,
– подчеркнула Луценко.

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Фитнес
Источник: 24 Канал
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