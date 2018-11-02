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      Анита Луценко рассказала, что именно у нее украли

      79 Читати новину українською
      Анита Луценко
      Анита Луценко / Фото из Іnstagram

      Фитнес-тренер и эксперт по похудению Анита Луценко, у которой ограбили квартиру и угнали машину, раскрыла новые подробности инцидента.

      В Instagram Stories Луценко поделилась, что грабители, в частности, вынесли из дома всю обувь ее мужа и все драгоценности.

      Читайте также: Аниту Луценко ограбили: детали инцидента

      По словам Аниты, у нее не осталось ни одного кольца, только колье и серьги, которые она брала на отдых.

      У Аниты Луценко украли все украшения

      Грабители даже забрали награду за участие в проекте "Танцы со звездами".

      "Не публикуйте снимки с отдыха. Или публикуйте их не в том время, когда вы там", – предостерегла Анита.

      Напомним, Аниту Луценко ограбили, когда она с семьей отдыхала в Доминикане.

       

      Теги: LifeStyle Новости Украины Ограбления
      Источник: 24 Канал
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