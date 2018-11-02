Анита Луценко рассказала, что именно у нее украли
Фитнес-тренер и эксперт по похудению Анита Луценко, у которой ограбили квартиру и угнали машину, раскрыла новые подробности инцидента.
В Instagram Stories Луценко поделилась, что грабители, в частности, вынесли из дома всю обувь ее мужа и все драгоценности.
Читайте также: Аниту Луценко ограбили: детали инцидента
По словам Аниты, у нее не осталось ни одного кольца, только колье и серьги, которые она брала на отдых.
У Аниты Луценко украли все украшения
Грабители даже забрали награду за участие в проекте "Танцы со звездами".
"Не публикуйте снимки с отдыха. Или публикуйте их не в том время, когда вы там", – предостерегла Анита.
Напомним, Аниту Луценко ограбили, когда она с семьей отдыхала в Доминикане.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии