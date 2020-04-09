"Анитоколомойский" закон могут отменить через Конституционный суд, – СМИ

Банковский законопроект готовятся обжаловать в Конституционном суде после принятия. Однако на судебное разбирательство может повлиять политическая составляющая.

Сценарий обжалования в Конституционном суде и последующей отмены вполне реален, об этом пишет "РБК-Украина".

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К закон действительно есть ряд вопросов с точки зрения соответствия Конституции и международным конвенциям.

Существует юридический принцип, что если что-то можно вернуть в состояние до нарушения, и это нарушение доказано в суде, то это нужно вернуть в соответствующее состояние. Здесь действительно есть ряд вопросов,

– цитирует издание слова источника.

В то же время собеседник отметил, что на судебное разбирательство по этому поводу вполне может повлиять вопрос политической целесообразности. Однако "какой она будет на тот момент – не знает никто".

"Антиколомойский" законопроект: что нужно знать

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности. Одобрение такого закона требуют в МВФ для предоставления Украине финансовой помощи.

Законопроект предусматривает, что собственники и бывшие владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. То есть обанкротившиеся банки не будут возвращать их прежним и действующим владельцам – как "Приватбанк" – Игорю Коломойскому . Именно поэтому проект получил в народе название "антиколомойский".

. Именно поэтому проект получил в народе название "антиколомойский". При этом, даже если суд признает незаконным решение о выводе банка с рынка, это не может быть основанием для отмены такого решения или возврата банка бывшему владельцу.

По состоянию на утро 8 апреля к законопроекту о банках ко второму чтению подали более 16 тысяч поправок. Большинство авторов поправок – нардепы от "Слуги народа".

До рассмотрения всех поправок законопроект не может рассматриваться во втором чтении, а значит и не может быть одобренным парламентом в целом. Даже при самых оптимистичных оценках, депутаты не смогут рассматривать более тысячи поправок в день.