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      Аниту Луценко ограбили: детали инцидента

      223 Читати новину українською
      Анита Луценко
      Анита Луценко / Фото из Іnstagram

      Когда фитнес-тренер и эксперт по похудению Анита Луценко отдыхала с семьей в Доминикане, ограбили ее квартиру и угнали автомобиль, поскольку ключи от него были дома.

      Об инциденте Анита рассказала в Иnstagram. По ее словам, она узнала об ограблении, когда вернулась из отпуска.

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      "Упс! Вернулись домой, а нас ограбили и угнали машину! Джекпот. Если вдруг увидите Nissan Juke АА8314PI, пишите!" – обратилась Луценко к своим подписчиках.

      Фитнес-тренер также добавила, что тому, кто найдет авто, гарантировано вознаграждение.

      Сторонники Аниты написали множество слов поддержки и сочувствия.

      "Сочувствуем", "Анита, жаль что так случилось, но главное что ваша семья здорова!" – пишут комментаторы.

      Напомним, Анита Луценко отправилась с семьей в Доминикану неделю назад, о чем свидетельствуют ее фото в соцсети.

       

      Теги: Новости Украины LifeStyle Ограбления
      Источник: 24 Канал
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