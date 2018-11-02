Аниту Луценко ограбили: детали инцидента
Когда фитнес-тренер и эксперт по похудению Анита Луценко отдыхала с семьей в Доминикане, ограбили ее квартиру и угнали автомобиль, поскольку ключи от него были дома.
Об инциденте Анита рассказала в Иnstagram. По ее словам, она узнала об ограблении, когда вернулась из отпуска.
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"Упс! Вернулись домой, а нас ограбили и угнали машину! Джекпот. Если вдруг увидите Nissan Juke АА8314PI, пишите!" – обратилась Луценко к своим подписчиках.
Фитнес-тренер также добавила, что тому, кто найдет авто, гарантировано вознаграждение.
Сторонники Аниты написали множество слов поддержки и сочувствия.
"Сочувствуем", "Анита, жаль что так случилось, но главное что ваша семья здорова!" – пишут комментаторы.
Напомним, Анита Луценко отправилась с семьей в Доминикану неделю назад, о чем свидетельствуют ее фото в соцсети.
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