Анна Музычук приблизилась к 1/4 финала на чемпионате мира по шахматам
В Ханты-Мансийске, где проходит чемпионат мира-2018 по шахматам среди женщин, сегодня, 9 ноября, были сыграны первые классические партии 1/8 финала.
Как сообщалось ранее, до этой стадии дошли две украинки – сестры Музычук.
Читайте также: Украинка Анна Музычук стала третьей шахматисткой мира
Анна Музычук продолжила победное шествие, одолев белыми экс-чемпионку мира Антоанету Стефанову из Болгарии.
В свою очередь Мария Музычук, играя черными против Мобин Алинасаб из Ирана, находилась в откровенно проигрышном положении, но каким-то чудом сумела отстоять ничью.
Отметим, что в субботу, 10 ноября, состоятся вторые партии 1/8 финала ЧМ по шахматам.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Теннис: Петра Квитова сделала первый шаг к защите титула7 мая 2012 , 18:39
Украинские кикбоксеры завоевали две золотых медали на Всемирных играх28 июля 2017 , 00:05
Блохин: А сколько мы должны были забить - восемь мячей?30 октября 2013 , 18:29
Неймара зовут в олимпийскую сборную Бразилии28 июля 2014 , 09:00