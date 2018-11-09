Анна Музычук приблизилась к 1/4 финала на чемпионате мира по шахматам

В Ханты-Мансийске, где проходит чемпионат мира-2018 по шахматам среди женщин, сегодня, 9 ноября, были сыграны первые классические партии 1/8 финала.

Как сообщалось ранее, до этой стадии дошли две украинки – сестры Музычук.

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Анна Музычук продолжила победное шествие, одолев белыми экс-чемпионку мира Антоанету Стефанову из Болгарии.

В свою очередь Мария Музычук, играя черными против Мобин Алинасаб из Ирана, находилась в откровенно проигрышном положении, но каким-то чудом сумела отстоять ничью.

Отметим, что в субботу, 10 ноября, состоятся вторые партии 1/8 финала ЧМ по шахматам.

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