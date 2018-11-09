23:01
9 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский шпионаж. "Подарок" ветеранам
      Вєсті Кремля
      21:41, сегодня
      Вести.UA. Модница Луценко. Слияние Бойко с Рабиновичем
      Вєсті.UA
      20:07, сегодня
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Реклама: от начала до 90-х
      Згадати все
      22:51, сегодня
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      Анна Музычук приблизилась к 1/4 финала на чемпионате мира по шахматам

      39 Читати новину українською
      Анна Музычук
      Анна Музычук

      В Ханты-Мансийске, где проходит чемпионат мира-2018 по шахматам среди женщин, сегодня, 9 ноября, были сыграны первые классические партии 1/8 финала.

      Как сообщалось ранее, до этой стадии дошли две украинки – сестры Музычук.

      Читайте также: Украинка Анна Музычук стала третьей шахматисткой мира

      Анна Музычук продолжила победное шествие, одолев белыми экс-чемпионку мира Антоанету Стефанову из Болгарии.

      В свою очередь Мария Музычук, играя черными против Мобин Алинасаб из Ирана, находилась в откровенно проигрышном положении, но каким-то чудом сумела отстоять ничью.

      Отметим, что в субботу, 10 ноября, состоятся вторые партии 1/8 финала ЧМ по шахматам.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт Шахматы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 9 ноября: Порошенко не отпустил Луценко в отставку, Лещенко попал в ДТП
      сегодня , 22:40 Главные новости 9 ноября: Порошенко не отпустил Луценко в отставку, Лещенко попал в ДТП
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 08:15 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук
      Тест-драйв нового BMW Х5: впервые в Украине
      5 ноября , 16:00 Тест-драйв нового BMW Х5: впервые в Украине
      Почему транзит газа через Украину так важен
      сегодня , 22:00 Почему транзит газа через Украину так важен
      Блог Медіа
      Тони "Бомбардировщик" Белью: что стоит знать о сопернике Усика
      сегодня , 20:28 Тони "Бомбардировщик" Белью: что стоит знать о сопернике Усика
      Ігор Саджениця
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Теннис: Петра Квитова сделала первый шаг к защите титула
       7 мая 2012 , 18:39
      Украинские кикбоксеры завоевали две золотых медали на Всемирных играх
       28 июля 2017 , 00:05
      Блохин: А сколько мы должны были забить - восемь мячей?
       30 октября 2013 , 18:29
      Неймара зовут в олимпийскую сборную Бразилии
       28 июля 2014 , 09:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук