Анна Новосад задекларировала квартиру в Киеве за почти миллион гривен

Министр образования и науки Украины Анна Новосад, которая недавно жаловалась на маленькую зарплату в 36 тысяч гривен в месяц, добавила к своей электронной декларации квартиру в столице. Ее стоимость составляет 944 тысячи 200 гривен.

Министр приобрела квартиру площадью 46,6 квадратных метра еще в 2017 году, однако только сейчас Новосад оформила имущественные права на нее. Информация об этом появилась в ее электронной декларации.

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Новосад в фейсбуке написала: "никакой сенсации – эта квартира в моей декларации еще с 2017 года".

Чем еще владеет Анна Новосад

Министр образования и науки Украины Анна Новосад имеет еще одну квартиру в Киеве, площадью 103,04 квадратных метра.

А также владеет автомобилем марки Toyota Yaris 2016 выпуска.

Что известно об Анне Новосад?

29 августа 2019 года она возглавила министерство образования и науки. В ведомстве она работает с 2014 года, а с декабря 2017 занимала должность гендиректора директората стратегического планирования и европейской интеграции МОН. Своей приоритетной задачей министр назвала поддержку внедрения Новой украинской школы в средней и старшей школе.



Недавно министр попала в скандал. Новосад заявила, что ее зарплаты в 36 тысяч гривен может не хватить на будущее содержание ее ребенка. Впоследствии она объяснила, что ее слова были неправильно сформулированы.