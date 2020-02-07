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      Анна Новосад задекларировала квартиру в Киеве за почти миллион гривен

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      Министр образования и науки Украины Анна Новосад / life.pravda.com.ua

      Министр образования и науки Украины Анна Новосад, которая недавно жаловалась на маленькую зарплату в 36 тысяч гривен в месяц, добавила к своей электронной декларации квартиру в столице. Ее стоимость составляет 944 тысячи 200 гривен.

      Министр приобрела квартиру площадью 46,6 квадратных метра еще в 2017 году, однако только сейчас Новосад оформила имущественные права на нее. Информация об этом появилась в ее электронной декларации.

      Интересно! Новосад недовольна зарплатой в 36 тысяч гривен: реакция украинцев

      Новосад в фейсбуке написала: "никакой сенсации – эта квартира в моей декларации еще с 2017 года".

      Чем еще владеет Анна Новосад

      • Министр образования и науки Украины Анна Новосад имеет еще одну квартиру в Киеве, площадью 103,04 квадратных метра.
      • А также владеет автомобилем марки Toyota Yaris 2016 выпуска.

      Что известно об Анне Новосад?
      29 августа 2019 года она возглавила министерство образования и науки. В ведомстве она работает с 2014 года, а с декабря 2017 занимала должность гендиректора директората стратегического планирования и европейской интеграции МОН. Своей приоритетной задачей министр назвала поддержку внедрения Новой украинской школы в средней и старшей школе.

      Недавно министр попала в скандал. Новосад заявила, что ее зарплаты в 36 тысяч гривен может не хватить на будущее содержание ее ребенка. Впоследствии она объяснила, что ее слова были неправильно сформулированы.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Деньги Учеба Новости Киева Министерство образования и науки Украины Образование Ганна Новосад
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