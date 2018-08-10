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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Анна Рыжикова выиграла второе серебро для Украины на чемпионате Европы-2018 по легкой атлетике

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Анна Рыжикова выиграла серебро на чемпионате Европы-2018 по легкой атлетике
Анна Рыжикова выиграла серебро на чемпионате Европы-2018 по легкой атлетике

Украинка Анна Рыжикова заняла второе место в беге на 400 метров с барьерами на чемпионате Европы-2018 в Берлине.

Анна Рыжикова квалифицировалась в финал с лучшим результатом, показав параллельно свой лучший забег в сезоне.

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И все же в финале Анна Рыжикова показала свое лучшее время в сезоне (54:51) и финишировала второй вслед за Леа Шпрунгер из Швейцарии, которая пробежала за 54:33. Другая украинка Виктория Ткачук заняла в финале седьмое место со временем 56:15.

Напомним, что до этого сборная Украины завоевала уже три медали на чемпионате Европы-2018 по легкой атлетике. Марьян Закальницький и Алина Цвилий завоевали золото и серебро соответственно в спортивной ходьбе на 50 км, а Сергей Никифоров завоевал бронзу в прыжках в длину.

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Теги: легкая атлетика Новости спорта
Источник: 24 Канал
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