Анна Седокова посветила сексуальной фигурой на отдыхе: фото
Экс-участница группы "Виа ГРА" Анна Седокова отправилась отдыхать в Турцию и радует своих поклонников горячими снимками.
Недавно Анна поделилась в Instagram новым горячим фото, на котором она позирует в соломенной шляпе и розовом бикини, демонстрируя подкачанные ягодицы. Фигура певицы, которая является мамой троих детей, выглядит прекрасно.
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Ще Седокова виклала відео, на якому продемонструвала пише декольте.
Источник: 24 Канал
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