Анна Седокова посветила сексуальной фигурой на отдыхе: фото

Экс-участница группы "Виа ГРА" Анна Седокова отправилась отдыхать в Турцию и радует своих поклонников горячими снимками.

Недавно Анна поделилась в Instagram новым горячим фото, на котором она позирует в соломенной шляпе и розовом бикини, демонстрируя подкачанные ягодицы. Фигура певицы, которая является мамой троих детей, выглядит прекрасно.

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Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 6 Сер 2018 р. о 6:25 PDT

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 7 Сер 2018 р. о 9:01 PDT

Ще Седокова виклала відео, на якому продемонструвала пише декольте.

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 6 Сер 2018 р. о 12:13 PDT