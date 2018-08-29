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Анна Седокова рассказала, чем закончилась война за дочь

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Анна Седокова
Анна Седокова / Фото из Іnstagram

Семейная драма между экс-участницей группы "ВИА Гра" Анной Седоковой и ее бывшим мужем, бизнесменом Максимом Чернявским, подошла к концу. Бывшие супруги сумели решить вопрос относительно опеки над общей дочерью Моникой.

Детали о борьбе за дочь Анна рассказала в интервью журналу Hello.ru.

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"Этот ужас закончен. Макс никогда не будет платить мне алиментов. Мы отвоевали то, что все вопросы относительно Моники мы решаем вместе. Она будет учиться и жить в США, и там я могу видеться с ней 50 процентов времени без надзирателя. Летом она проводит три недели с отцом, остальное время со мной", – сообщила Седокова.

Еще одно условие договоренности – певица не сможет привозить Монику в Россию.

Седокова добавила, что сможет привезти ребенка в Россию, только если США и Россия договорятся между собой по Гаагской конвенции от 1980-го года, которая регулирует права родителей, проживающих в разных странах, относительно детей. Иными словами, Чернявский боялся, что Анна может забрать Монику и не вернуть.

Как известно, экс-супруг Седоковой забрал дочь в США и отправил певице иск, в котором сообщалось, что Анна представляет угрозу для девочки. Максим был против съемок Моники и настаивал на том, чтобы она не прерывала учебный процесс.

Напомним, Седокова и Чернявский стали родителями в 2011 году. Певица также воспитывает 13-летнюю дочь Алину от первого брака с футболистом Валентином Белькевичем и годовалого сына Гектора. Кто отец мальчика – Анна не разглашает.

Теги: Новости Украины LifeStyle Анна Седокова Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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