Анна Седокова выпустила скандальный клип на песню "Шантарам", уже запрещённый на телевидении 18+

Певица Анна Седокова 31 октября выпустила провокационный видеоклип на песню "Шантарам", в котором показала сексуальные сцены с мужчинами и их убийство. Ролик, снятый популярным режиссером Аланом Бадоевым, уже запретили на телевидении.

Новый видеоклип "Шантарам" появился на YouTube-канале певицы и уже набрал около 300 тысяч просмотров.

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Смотрите видеоклип Анны Седоковой "Шантарам" 18+:

"Все. В сети. Только там, потому что на телевидении уже его запретили. Полная версия доступна только у меня на канале. И я не знаю, долго ли еще будет доступна", – прокомментировала новую видеоработу артистка.

В видео Анна Седокова предстает в образе соблазнительницы-вампирши в откровенном латексном боди, которая затягивает "в постель" различных партнеров. После сексуального акта она убивает мужчин и размещает мертвые тела на кроватях и лежаках под клеенкой. Стоит отметить, что в клипе можно увидеть сцены интимного характера и жестокости, однако видеоролик отмечен значком "12+", вместо "18+" или "21+".