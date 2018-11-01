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      Анна Седокова выпустила скандальный клип на песню "Шантарам", уже запрещённый на телевидении 18+

      141 Читати новину українською
      Анна Седокова
      Анна Седокова / Instagram / @annasedokova

      Певица Анна Седокова 31 октября выпустила провокационный видеоклип на песню "Шантарам", в котором показала сексуальные сцены с мужчинами и их убийство. Ролик, снятый популярным режиссером Аланом Бадоевым, уже запретили на телевидении.

      Новый видеоклип "Шантарам" появился на YouTube-канале певицы и уже набрал около 300 тысяч просмотров.

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      Смотрите видеоклип Анны Седоковой "Шантарам" 18+:

       

      "Все. В сети. Только там, потому что на телевидении уже его запретили. Полная версия доступна только у меня на канале. И я не знаю, долго ли еще будет доступна", – прокомментировала новую видеоработу артистка.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ШАНТАРАМ by @alanbadoev Все. В сети. Только там, потому что на телевидении уже его запретили. Полная версия доступна только у меня на канале, по ссылке в сториз и в профайле. И я не знаю, долго ли ещё будет доступна. Можно просто набирать #ШАНТАРАМ в #youtube . Спасибо, Алан, за возможность быть с тобой другой, но настоящей, ты не осуждаешь. Ты достаёшь то, что сидит так глубоко. Спасибо команде, для меня большая честь создавать вместе Режиссер Алан Бадоев - @аlanbadoev Оператор. Владимир Шкляревский - @nosdp Художник-постановщик Елена Гаджилова - @helengadjilova Стиль Энди Аникеев - @andy_anikeyev MUA Тамрико Левченко @tamriko_makeup Волосы Лера Горностай - @leragornostay Продюсеры Юлия Верткова-Пилунская @juliapilunska, Наталья Клыпа @natashaklipa Второй режиссёр - Яна Мазана @ianamazana Ассистент режиссера Петр Батанов - @peterbatanov @badoevteam_official #BADOEV2018 Я только что прочла в комментариях . Большая драма в маленьком видео...

      Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

       

      В видео Анна Седокова предстает в образе соблазнительницы-вампирши в откровенном латексном боди, которая затягивает "в постель" различных партнеров. После сексуального акта она убивает мужчин и размещает мертвые тела на кроватях и лежаках под клеенкой. Стоит отметить, что в клипе можно увидеть сцены интимного характера и жестокости, однако видеоролик отмечен значком "12+", вместо "18+" или "21+".

       

       

      Теги: Музыка Эротика Анна Седокова
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 1 ноября
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