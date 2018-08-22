Анна Седокова заинтриговала обольстительным снимком на пляже с легендарным Эросом Рамазотти
Экс-участница группы "ВИА Гра" и певица Анна Седокова показала поклонникам снимок со знаменитым итальянским музыкантом Эросом Рамазотти.
Украинская артистка опубликовала снимок на своей странице в Instagram.
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Седокова отдыхает на греческом острове Миконосе, где на пляже встретила легендарного 54-летнего итальянца.
Анна Седокова и Эрос Рамазотти
К слову, Рамазотти шесть лет назад женился на итальянской модели и актрисе Марике Пеллегринелли. Пара воспитывает двоих детей: дочь Раффаэле и сына Габбро Туллио.
Источник: 24 Канал
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