Анна Седокова заинтриговала обольстительным снимком на пляже с легендарным Эросом Рамазотти

Экс-участница группы "ВИА Гра" и певица Анна Седокова показала поклонникам снимок со знаменитым итальянским музыкантом Эросом Рамазотти.

Украинская артистка опубликовала снимок на своей странице в Instagram.

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Седокова отдыхает на греческом острове Миконосе, где на пляже встретила легендарного 54-летнего итальянца.



Анна Седокова и Эрос Рамазотти

Допис, поширений Eros Ramazzotti (@ramazzotti_eros) 21 Сер 2018 р. о 4:09 PDT

К слову, Рамазотти шесть лет назад женился на итальянской модели и актрисе Марике Пеллегринелли. Пара воспитывает двоих детей: дочь Раффаэле и сына Габбро Туллио.