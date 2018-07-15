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Анна Седокова запускает собственную коллекцию купальников: фото

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Анна Седокова
Анна Седокова / Instagram

Экс-солистка группы "Виа Гра" Анна Седокова рассказала поклонникам, что запускает собственную линию купальников.

Седокова опубликовала фото в нижнем белье на своей странице в Instagram, где в комментариях отметила о запуске новой линии купальников.

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"Вот вы скажете, что пост про трусы. И будете правы! На часах 22.05, я еще в офисе и меня уже часов 6 ждет подруга и я три раза перенесла стол в любимом ресторане, где в пятницу сделать резерв невозможно, поэтому что я создавала трусы. Объясняю. На самом деле, я готовлю новые концертные костюмы и так уж получилось, что параллельно создала линию купальников. Далее, я уже построила в голове стратегию и даже открыла несколько магазинов. Вывод прост – иногда большое путешествие начинается с трусов", – рассказала Анна Седокова.

Однако никаких подробностей о коллекции девушка не раскрыла.

 

Вот вы скажете, что пост про трусы. И будете правы! На часах 22.05, я ещё в офисе и меня уже часов 6 ждёт подруга и я три раза перенесла стол в любимом ресторане, где в пятницу сделать резерв невозможно, потому что я создавала трусы Объясняю. На самом деле, я готовлю новые концертные костюмы и так уж получилось, что параллельно создала линию купальников. Дальше, я уже построила в голове стратегию и даже открыла несколько магазинов. Вывод прост - иногда большое путешествие начинается с трусов @lastory_store ️

Допис, поширений ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

 

Теги: LifeStyle Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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