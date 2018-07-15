Анна Седокова запускает собственную коллекцию купальников: фото

Экс-солистка группы "Виа Гра" Анна Седокова рассказала поклонникам, что запускает собственную линию купальников.

Седокова опубликовала фото в нижнем белье на своей странице в Instagram, где в комментариях отметила о запуске новой линии купальников.

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"Вот вы скажете, что пост про трусы. И будете правы! На часах 22.05, я еще в офисе и меня уже часов 6 ждет подруга и я три раза перенесла стол в любимом ресторане, где в пятницу сделать резерв невозможно, поэтому что я создавала трусы. Объясняю. На самом деле, я готовлю новые концертные костюмы и так уж получилось, что параллельно создала линию купальников. Далее, я уже построила в голове стратегию и даже открыла несколько магазинов. Вывод прост – иногда большое путешествие начинается с трусов", – рассказала Анна Седокова.

Однако никаких подробностей о коллекции девушка не раскрыла.