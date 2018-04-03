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Анна Винтур покинет американский Vogue, – СМИ

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Анна Винтур покинет американский Vogue, – СМИ

В СМИ появилась информация, что издательский дом Condé Nast ждут серьезные изменения – 68-летняя Анна Винтур покинет пост главного редактора американского Vogue, который она возглавляет уже 30 лет.

В частности, об этом информирует таблоид Page Six.

Как сообщают источники, Винтур покинет Vogue после свадьбы своей дочери Би Шаффер и Франческо Карроззини, которая состоится в июле.

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Анна Винтур с дочерью

Место Анны может занять Эдвард Эннинфул, который сейчас руководит британским Vogue.

В то же время Condé Nast не подтвердил такие кадровые изменения.

"Мы отрицаем эти слухи", – ответил журналистам пресс-секретарь издательского дома и отказался комментировать планы Винтур.

Теги: LifeStyle Мода
Источник: 24 Канал
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