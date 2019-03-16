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      Аннексия и кибератаки на украинские выборы: на что пойдет Путин, чтобы поднять свой рейтинг

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      У президента России Владимира Путина критически низко упал рейтинг. Причиной этого является то, что сначала российская Госдума повысила пенсионный возраст, потом цены на вывоз мусора, а напоследок еще и замахнулась на свободу Интернета.

      В Ярославле россияне протестовали против новой реформы в коммунальной сфере. На митинги вышли и в Новосибирске, Мурманске, Саратове, Нижнем Новгороде.

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      Поскольку Кремль приказал регионам самим разбираться с мусором. Определить единого ответственного, который должен вывозить отходы, расчищать свалки и перерабатывать. А в коммунальных счетах россиян появилась дополнительная статья расходов – за вывоз мусора. Однако никто этого не делает, хотя деньги люди платят.

      росія путін мітинги
      В коммунальных счетах россиян появилась дополнительная статья расходов – за вывоз мусора

      росія путін мітинги

      В России начались митинги из-за вывоза мусора

      В Москве также прошел митинг за свободный Интернет. В начале марта активисты протестовали против намерений Кремля изолировать российский сегмент всемирной паутины.

      На проспект Сахарова вышло по меньшей мере 30 тысяч протестующих, возмущенных попытками власти еще больше подавить права и свободы граждан. Но их не услышали в Кремле. Госдума в первом чтении одобрила законопроект об изоляции Интернета.

      мітинг росія інтернет

      Митинг из-за изоляции Интернета

      В Набережных Челнах активисты установили имитацию могилы российского президента. Объясняют: как Путин похоронил интернет – так граждане похоронили Путина.

      путін росія москва кремль

      Памятник Владимиру Путину

      На фоне социальных и экономических проблем в России и обострение отношений с Западом рейтинги российского президента стремительно покатились вниз. Сейчас Путину доверяет только 32% граждан – показывают свежие соцопросы.

      Это худший показатель за последние 15 лет, говорят эксперты. Первые звоночки были еще в прошлом году, когда Кремль поднял россиянам пенсионный возраст. Уже тогда рейтинг доверия к Путину обвалился до 36%. Негативные тенденции этого года лишь усилились.

      Ситуативно рейтинги падают из-за негативных ожиданий, противоречий между заверениями власти, что доходы растут, и той картиной, которую люди видят в семье и вокруг себя,
      – заявил политолог Аббас Галлямов.

      Последний раз, когда рейтинги Путина катились вниз, Кремль, чтобы отвлечь граждан от внутренних проблем, пошел на авантюру – захватил Крым у Украины. Внутренним потребителям, это преподнесли как большую победу России.

      В 2014 году рейтинги поддержки Путина подскочили до рекордных 80%. На фоне этих общественных настроений ему удалось удержаться в президентском кресле в 2018 году. Однако эйфории от захвата Крыма хватило не на долго.

      путін москва росія

      Рейтинг Владимира Путина критически низкий

      В 2019 году Путину надо искать новые способы вернуть доверие сограждан. Для этого Кремль может пойти на новые военные и не только авантюры – считают эксперты

      "Это может быть аннексия Беларуси. Это могут быть кибернетические нападения на страны Европейского Союза, на Украину, кстати, в ходе выборов и президентских, и парламентских", – подчеркнул председатель правления фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

      Люди, которые хотят и готовы занять место Путина, в России есть. Но оппозиционеры слабы и действуют неслаженно. И по одиночке им вряд ли удастся устранить ВВП. Так, самому популярному оппозиционному лидеру Алексею Навальному, симпатизирует всего 12% населения.

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      Автор: Мария Савчук
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Владимир Путин Новости Беларуси
      Источник: 24 канал
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