Аннексия и кибератаки на украинские выборы: на что пойдет Путин, чтобы поднять свой рейтинг

У президента России Владимира Путина критически низко упал рейтинг. Причиной этого является то, что сначала российская Госдума повысила пенсионный возраст, потом цены на вывоз мусора, а напоследок еще и замахнулась на свободу Интернета.

В Ярославле россияне протестовали против новой реформы в коммунальной сфере. На митинги вышли и в Новосибирске, Мурманске, Саратове, Нижнем Новгороде.

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Поскольку Кремль приказал регионам самим разбираться с мусором. Определить единого ответственного, который должен вывозить отходы, расчищать свалки и перерабатывать. А в коммунальных счетах россиян появилась дополнительная статья расходов – за вывоз мусора. Однако никто этого не делает, хотя деньги люди платят.



В коммунальных счетах россиян появилась дополнительная статья расходов – за вывоз мусора

В России начались митинги из-за вывоза мусора

В Москве также прошел митинг за свободный Интернет. В начале марта активисты протестовали против намерений Кремля изолировать российский сегмент всемирной паутины.

На проспект Сахарова вышло по меньшей мере 30 тысяч протестующих, возмущенных попытками власти еще больше подавить права и свободы граждан. Но их не услышали в Кремле. Госдума в первом чтении одобрила законопроект об изоляции Интернета.

Митинг из-за изоляции Интернета

В Набережных Челнах активисты установили имитацию могилы российского президента. Объясняют: как Путин похоронил интернет – так граждане похоронили Путина.

Памятник Владимиру Путину

На фоне социальных и экономических проблем в России и обострение отношений с Западом рейтинги российского президента стремительно покатились вниз. Сейчас Путину доверяет только 32% граждан – показывают свежие соцопросы.

Это худший показатель за последние 15 лет, говорят эксперты. Первые звоночки были еще в прошлом году, когда Кремль поднял россиянам пенсионный возраст. Уже тогда рейтинг доверия к Путину обвалился до 36%. Негативные тенденции этого года лишь усилились.

Ситуативно рейтинги падают из-за негативных ожиданий, противоречий между заверениями власти, что доходы растут, и той картиной, которую люди видят в семье и вокруг себя,

– заявил политолог Аббас Галлямов.

Последний раз, когда рейтинги Путина катились вниз, Кремль, чтобы отвлечь граждан от внутренних проблем, пошел на авантюру – захватил Крым у Украины. Внутренним потребителям, это преподнесли как большую победу России.

В 2014 году рейтинги поддержки Путина подскочили до рекордных 80%. На фоне этих общественных настроений ему удалось удержаться в президентском кресле в 2018 году. Однако эйфории от захвата Крыма хватило не на долго.

Рейтинг Владимира Путина критически низкий

В 2019 году Путину надо искать новые способы вернуть доверие сограждан. Для этого Кремль может пойти на новые военные и не только авантюры – считают эксперты

"Это может быть аннексия Беларуси. Это могут быть кибернетические нападения на страны Европейского Союза, на Украину, кстати, в ходе выборов и президентских, и парламентских", – подчеркнул председатель правления фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

Люди, которые хотят и готовы занять место Путина, в России есть. Но оппозиционеры слабы и действуют неслаженно. И по одиночке им вряд ли удастся устранить ВВП. Так, самому популярному оппозиционному лидеру Алексею Навальному, симпатизирует всего 12% населения.