Аномалия роста закончилась: почему началось сезонное падение гривны и что буде дальше

Судя по всему, аномально крепкая гривна закончилась. И теперь мы видим как валютный рынок быстро отыгрывает потери. Межбансковский рынок уже приблизился к 25, черный – вообще вылетел выше 25,5. Почему?

Почему гривна была крепкой

Для начала давайте поймем, почему гривна была крепкой. Даже излишне крепкой, как для сентября месяца.

Предыдущий прогноз Фурсы: Гривна растет, но надолго ли это?

Изначально в этом году Украине благоприятствует мировая конъюнктура.

► Экспорт-импорт. Цены на украинский экспорт были высокие, цены на импорт – снижались. Это уже приятно для национальной валюты.

► Иностранное участия на внутреннем долговом рынке. Плюс, добавился фактор иностранного участия на внутреннем долговом рынке. В этом моменте должна заиграть тревожная музыка и все могут подумать о теории заговора, о пирамидах госдолга и другой чуши, которой любят кормить доверчивых обывателей.

Но никакой пирамиды нет. Потому что, с одной стороны, долговая нагрузка на Украину постоянно снижается. Если 2017 год мы начинали с отношением долга к ВВП на уровне 80%, то сейчас этот показатель составляет 55%. Это значительный прогресс. И рост долговой нагрузки, когда строят пирамиду, обычно выглядит с точностью до наоборот.

С другой стороны, доходности постоянно снижаются. По мере того, как конкуренция иностранцев повышает спрос, а НБУ постепенно снижает ставку, падали и доходности размещения облигаций. Так что пирамиды нет. Но есть возвращение иностранцев на долговой рынок. И с начала года их зашло в страну уже на 4 миллиарда долларов.



Началось сезонное падение гривны после долгого аномального роста

Что помогало гривне осенью

В итоге, гривна вошла в сентябрь в бодром расположении духа и хорошей форме. И мы не увидели начала осенней сезонности. Что помогало гривне осенью? С одной стороны, огромный оптимизм, который разделяли и инвесторы и общество. Потребительские настроения украинских покупателей близки к историческому максимуму, уровень доверия к власти – беспрецедентно высокий. Это не может не сказываться на курсе национальной валюты. Люди верят в чудо и это помогало гривне.

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Инвесторы видят пример Словакии, которая сделала реформы и это привело к укреплению ее валюты почти в 2 раза. В итоге, гривну покупали и покупали. Или, вернее, сказать, не продавали украинские игроки.

И вишенка на торте – последний аукцион по размещению государственных облигаций в сентябре. Там Минфин предложил 5-летние облигации и неожиданно столкнулся с супер спросом. В итоге, иностранцы купили бумаги более чем на 500 миллионов долларов за один аукцион. В страну за неделю зашло более чем 500 миллионов долларов. И даже учитывая активный выкуп НБУ, гривна на этом фоне подпрыгнула и дошла аж до 24,0. Очередная психологическая отметка.

А что теперь?

А что теперь? Минфин публично огласил, что больше не будет предлагать рынку самые длинные ОВГЗ, сроком 5 лет. А это значит, что вливания нерезидентов на валютный рынок в этом году будут минимальны.

А что оптимизм? По нему тоже был нанесен удар. Его хорошо видно на графике еврооблигаций Украины. Они росли месяц за месяцев, показав впечатляющую динамику. Но потом приехала миссия МВФ и началось.

► Гонтарева и Коломойский. Сначала дом Гонтаревой сожгли неизвестные поклонники одного известного человека. Потом вдруг оказалось, что Украина может пойти на компромисс с Коломойским.

Что известно о пожаре в доме Гонтаревой и угрозах в ее адрес?​Загородное дачное имение семьи Гонтаревых в селе Гореничи неизвестные подожгли в ночь на 17 сентября. В это время в здании никого не было, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.



О поджоге первой сообщила сама Валерия Гонтарева. Она сейчас проживает и работает в Лондоне. Гонтарева назвала произошедшее "террором", она связывает поджог с преследованиями против нее. Она рассказала, что ей угрожали Игорь Коломойский и заместитель главы Администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов. Олигарх Коломойский считает, что поджог дома Гонтаревой может быть выгоден ей самой.



Зато существует другое мнение – что Гонтарева хочет получить политическое убежище в Великобритании, и поэтому подстраивает нападения на себя. Гонтареву вызывают в ГПУ и ГБР в качестве подозреваемой по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича. Однако Гонтарева заявила, что не пойдет на допрос и ждет следователей в Лондоне.

► Данилюк ушел. И инвесторы испугались. И отъезд миссии МВФ без заключения договоренностей тоже их не обрадовал. Не испугал, но заставил насторожится. А потом еще и Данилюк, тот человек, благодаря которому инвесторы восприняли победу Зеленского позитивно еще в апреле, подал в отставку и связал ее с влиянием Коломойского.

Целый набор приятных новостей в сжатые сроки. И многие решили, что было бы неплохо зафиксировать прибыль после долгого периода роста. Это еще не распродажи, но уже и не оптимизм.

► Бизнес напрягся. Такие настроения не прошли и мимо локального рынка. И бизнес теперь тоже напрягся. Он все еще оптимистичен, но уже напряжен. Еще и на фоне информационного бардака, который породила гениальная коммуникация великих коммуникаторов от власти о формуле Штайнмайера. В итоге, экономические агенты получили сигнал, что больше гривна расти не будет. А значит можно покупать доллары, пока они дешевые. "Все побежали и я побежал".

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Пока что ситуация в экономике стабильная и далеко бежать смысла нет. Но за счет выноса к 24-м получился эффект сжатой пружины. И теперь гривна совершает прыжок назад вместо тихого отхода на подготовленные позиции. А как же оптимизм населения? Вроде он еще остается. Тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать.