Аномальная жара в Японии унесла жизни трех человек, еще более 3 тысяч – госпитализированы

По меньшей мере 3 человека погибли в результате сильной жары в Японии. С тепловыми ударами в больницы обратились 3,4 тысячи человек.

Об этом сообщает Главное пожарное управление Японии, передает ТАСС.

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Всего за неделю в стране госпитализировали 3473 человека, а это – в 5,2 раза больше, чем в период с 18 по 25 июня. За эти несколько дней от аномальной жары погибли по меньшей мере 3 человека.

В частности, столбики термометров в последние дни июня уверенно держались выше отметки +30 градусов.

Известно, что в прошлом от жары погибло 44 японца, а десятки тысяч людей госпитализировали.

В Главном пожарном управлении Японии людй просят употреблять как можно больше жидкости, носить головные уборы и стараться не проводить много времени на солнце.