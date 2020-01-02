Аномальная зима в Украине: цветут подснежники и фиалки – фото

Из-за аномально теплой зимы в Украине в январе в Вышгороде на Киевщине цветут подснежники, а в Запорожье – фиалки и калина.

"12 месяцев, видимо, объелись мухоморов и точно забыли, чья сейчас очередь: 1 января вообще-то, а у мамы на даче в Вышгороде цветут подснежники!", – написала фейсбук-пользовательница Татьяна Ростовская.

Смотрите фото, как в декабре во Львове цвели деревья

В то же время Детский ботанический сад в Запорожье опубликовал в инстаграме фото цветущих фиалок и калины.

"Первый месяц зимы завершается, а мы нашли фиалку среди листьев в саду. Чудеса да и только!", – сообщили работники ботанического сада.

Заметим, что погода в Украине 3 января будет совсем не январской. Кое-где столбики термометров поднимутся до отметок в +5...+7 градусов. При этом нигде в Украине не дождливо и тем более – не будет идти снег.