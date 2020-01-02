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      Аномальная зима в Украине: цветут подснежники и фиалки – фото

      19 Читати новину українською
      В январе в Украине цветут подснежники / facebook.com/RostovskayaTatiana

      Из-за аномально теплой зимы в Украине в январе в Вышгороде на Киевщине цветут подснежники, а в Запорожье – фиалки и калина.

      "12 месяцев, видимо, объелись мухоморов и точно забыли, чья сейчас очередь: 1 января вообще-то, а у мамы на даче в Вышгороде цветут подснежники!", – написала фейсбук-пользовательница Татьяна Ростовская.

      Смотрите фото, как в декабре во Львове цвели деревья

      В то же время Детский ботанический сад в Запорожье опубликовал в инстаграме фото цветущих фиалок и калины.

      "Первый месяц зимы завершается, а мы нашли фиалку среди листьев в саду. Чудеса да и только!", – сообщили работники ботанического сада.

      Заметим, что погода в Украине 3 января будет совсем не январской. Кое-где столбики термометров поднимутся до отметок в +5...+7 градусов. При этом нигде в Украине не дождливо и тем более – не будет идти снег.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Поки українці чекають новорічного дива та справжньої зими, природа дарує квітучі сюрпризи. Перший місяць зими завершуеться, а ми знайшли фіалку серед листя у саду. Дива та й годі! Будемо сподіватися, що зима все ж таки прийде до Запоріжжя, і рослини більше не будуть плутати пори року. ________________________________ #ботсад #ботанічнийсад #ботаническийсад #запорожье #запоріжжя #природа #зп

      Публикация от Ботанічний сад (@botsad_zp)

       

      Какой курс доллара и евро в обменниках Украины
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины климат Новости Киева Новости Запорожья Экология Погода
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