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      Аномально теплая зима: каковы последствия для украинских городов

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      Зимы в 2020 году на самом деле и не было. Синоптики уверяли, что такая ситуация не нормальна. Чем опасны аномально теплые зимы, узнавали корреспонденты 24 канала.

      Платежки в Киеве

      Киевлянин Михаил показал свои платежки. По сравнению с 2019 годом за жилье зимой – платил ощутимо меньше, а все из-за плюсовой температуры за окном. В доме имеет индивидуальное отопление, поэтому температуру регулировал самостоятельно.

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      "Например, в предыдущем в прошлом году (2019 – 24 канал) одновременно было 200 кубов газа, то есть экономия в два раза. За месяц мы платили где-то 1500 гривен, а в этом году 700-750 гривен", – пояснил киевлянин Михаил Гаврилюк.

      Платіжки за комунальні послуги
      Платежки киевлянина Михаила

      Благодаря аномальному теплу сэкономила и вся страна. В 2020 году зимний сезон заканчивается с рекордными запасами газа. Несмотря на это, меньшие цифры в платежках увидели не все. Все, кто живет в домах с централизованным отоплением, где самостоятельно регулировать температуру невозможно, зимовали с открытыми окнами.

      "Очень много людей имели у себя в квартирах температуру 26-28 градусов тепла. Дома не имеют индивидуальных тепловых пунктов с системой погодного регулирования", – рассказала энергетический эксперт Татьяна Бойко.

      Снегоуборочная техника во Львове

      Украину не заметало снегом, поэтому сильно сэкономили городские администрации. Например, во Львове впервые за много лет снегоуборочная техника стояла без дела.

      Снігоприбиральна техніка
      Снегоуборочная техника

      "Мы технику снимали частично с дежурства – это и экономия бюджетных средств. Кроме того машины не выезжали ни днем, ни ночью, так как не падал снег", – рассказала заместитель городского головы Львова Ирина Маруняк.

      Медведи в Житомире

      А в Житомире медведи проснулись от спячки еще в январе. Хотя, как правило, спят до апреля. Экологи говорят, такие погодные аномалии – большой стресс для природы.

      "Большие животные, такие как медведи, перепутали зиму с весной и летом, поэтому они просто не засыпали. Это приводит к истощению их организма", – заявила председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

      Ведмеді
      Медведи проснулись в Житомире

      В то же время аграрии успокаивают. Урожаю пока ничего не угрожает – озимые в порядке. Однако из-за отсутствия снега может быть засуха, поэтому надеются на дожди весной.

      А еще в теплую зиму легче заболеть, потому что в плюсовой температуре вирусы лучше передаются. Впрочем, эпидемиологи успокаивают, что в 2020 году украинцы болели меньше.

      "По состоянию на 8 неделю мы имеем заболеваемость на 9% ниже, чем за антологический период прошлого года (2019 – 24 канал). То есть погода способствует распространению заболеваний, но не является главным фактором в их регистрации", – заявила врач-эпидемиолог Оксана Кушалко.

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      Между тем в парке все больше людей ходит в легких куртках и кроссовках. А детки вместо саней ездят на велопробегах. Рассказали, что такая зима им по душе, но по снегу тосковали.

      Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
      сегодня
      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новости Украины Коммунальные услуги Мир животных Новости Житомира Новости Львова Новости Киева
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