Аномальные морозы в США: ветеринары спасли кошку, которая вмерзла в снег

Ветеринарам из американского штата Монтана удалось спасти жизнь кошке, которая под действием аномальных морозов вмерзла в снег.

Владельцы кошки по имени Флаффи нашли ее в своем дворе фактически вмурованной в снег. Зверушка получила травму, которая и помешала ей вернуться в теплое помещение. Хозяева сразу доставили домашнюю любимицу в клинику, передает Today.

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Температура тела кошки составляла около 32 градусов, что на целых 6 делений меньше от привычной температуры тела этих животных. Ветеринары поливали на кошку теплую воду, заворачивали в полотенца и использовали раствор для внутривенных инъекций.

Такой кошку Флаффи привези в ветклинику

К счастью, Флаффи удалось спасти и поднять температуру ее тела до привычных 38 градусов. Сейчас кошка полностью здорова.

Моменты спасения кошки

Что известно об аномальных морозах в США?

В конце января и в первых числах февраля арктические морозы накрыли северные, восточные и центрально-западные штаты США и Канаду. Там бушевал снежный шторм "Джейден". Температура воздуха опускалась до -30 градусов по Цельсию, а местами мороз достигал и -50.

В пяти штатах США было объявлено чрезвычайное положение. От переохлаждения погибли более двадцати человек. Не работал общественный транспорт, школы и садики, были отменены тысячи авиарейсов.