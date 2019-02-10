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      Аномальные морозы в США: ветеринары спасли кошку, которая вмерзла в снег

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      Кошка Флаффи была буквально вмурована в снег, однако ее спасли
      Кошка Флаффи была буквально вмурована в снег, однако ее спасли / Today

      Ветеринарам из американского штата Монтана удалось спасти жизнь кошке, которая под действием аномальных морозов вмерзла в снег.

      Владельцы кошки по имени Флаффи нашли ее в своем дворе фактически вмурованной в снег. Зверушка получила травму, которая и помешала ей вернуться в теплое помещение. Хозяева сразу доставили домашнюю любимицу в клинику, передает Today.

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      Температура тела кошки составляла около 32 градусов, что на целых 6 делений меньше от привычной температуры тела этих животных. Ветеринары поливали на кошку теплую воду, заворачивали в полотенца и использовали раствор для внутривенных инъекций.

      Такой кошку Флаффи привези в ветклинику

      К счастью, Флаффи удалось спасти и поднять температуру ее тела до привычных 38 градусов. Сейчас кошка полностью здорова.

      Моменты спасения кошки

      Что известно об аномальных морозах в США?
      В конце января и в первых числах февраля арктические морозы накрыли северные, восточные и центрально-западные штаты США и Канаду. Там бушевал снежный шторм "Джейден". Температура воздуха опускалась до -30 градусов по Цельсию, а местами мороз достигал и -50.
      В пяти штатах США было объявлено чрезвычайное положение. От переохлаждения погибли более двадцати человек. Не работал общественный транспорт, школы и садики, были отменены тысячи авиарейсов.

      blog_ava
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      Теги: Новости США Аномальные морозы в США Мир животных
      Источник: 24 Канал
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