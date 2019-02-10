Аномальные морозы в США: ветеринары спасли кошку, которая вмерзла в снег
Ветеринарам из американского штата Монтана удалось спасти жизнь кошке, которая под действием аномальных морозов вмерзла в снег.
Владельцы кошки по имени Флаффи нашли ее в своем дворе фактически вмурованной в снег. Зверушка получила травму, которая и помешала ей вернуться в теплое помещение. Хозяева сразу доставили домашнюю любимицу в клинику, передает Today.
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Температура тела кошки составляла около 32 градусов, что на целых 6 делений меньше от привычной температуры тела этих животных. Ветеринары поливали на кошку теплую воду, заворачивали в полотенца и использовали раствор для внутривенных инъекций.
Такой кошку Флаффи привези в ветклинику
К счастью, Флаффи удалось спасти и поднять температуру ее тела до привычных 38 градусов. Сейчас кошка полностью здорова.
Моменты спасения кошки
Что известно об аномальных морозах в США?
В конце января и в первых числах февраля арктические морозы накрыли северные, восточные и центрально-западные штаты США и Канаду. Там бушевал снежный шторм "Джейден". Температура воздуха опускалась до -30 градусов по Цельсию, а местами мороз достигал и -50.
В пяти штатах США было объявлено чрезвычайное положение. От переохлаждения погибли более двадцати человек. Не работал общественный транспорт, школы и садики, были отменены тысячи авиарейсов.