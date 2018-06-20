Анонс матчей Чемпионата мира 20 июня

В среду, 20 июня, на Чемпионате мира состоится три матча. Это будут игры второго тура, и уже в этих играх могут определиться первые участники плей-офф.

Первый матч 20 июня – игра сборных Португалии и Марокко. Она начнется в 15:00.

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В случае поражения Марокко, африканская сборная официально покинет Чемпионат мира, потеряв шансы побороться за выход в плей-офф.



Что касается Португалии, то все внимание в этом матче будет приковано к Криштиану Роналду – продолжит ли он свою забивную серию. В матче против сборной Испании португалец оформил хет-трик, тем самым возглавив гонку бомбардиров.

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Во втором матче в этот день будут играть Уругвай и Саудовская Аравия. Южноамериканцы не должны иметь больших проблем с аравийцами. Однако после разгромных побед России им тоже надо немало забивать, чтобы претендовать на первое место в группе А.



Еще больше голов в этот день ожидается в матче сборных Ирана и Испании. Последние являются явными фаворитами этой встречи. Поэтому их победа 5:0 является более ожидаемой, чем победа Ирана 1:0.

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Хотя этот матч может и не состояться. В Казани 20 июня объявлено штормовое предупреждение – синоптики обещают дожди, град и шквальный ветер.



Стоит отметить, что 20 июня будет продолжаться голодание украинского режиссера Олега Сенцова, которое он объявил 14 мая с требованием освободить украинских политических заключенных, незаконно удерживаемых российскими властями.



Перед тем на Донбассе 19 июня российско-оккупационные войска 26 раз нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза применяли запрещено минскими договоренностями тяжелое вооружение. Во время боевых действий 19 июня три наших военнослужащих получили ранения. В течение ночи 20 июня интенсивность боевых действий уменьшилась. Продолжались бои с применением только стрелкового оружия.



Стоит отметить, что 20 июня 2016 года оккупанты в Крыму во второй раз осудили Владимира Балуха за украинский флаг, который был вывешен на его доме.