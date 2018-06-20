08:36
20 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    28°C 17°C
  • суббота
    15°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская мошкара. Вечно молодые пенсионеры
Вєсті Кремля
22:57, 19 июня
Вести.UA. Супермен Аваков. Странное законотворчество Барны
Вєсті.UA
22:25, 19 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Анонс матчей Чемпионата мира 20 июня

73 Читати новину українською
Анонс матчей Чемпионата мира по футболу 2018 20 июня
Анонс матчей Чемпионата мира по футболу 2018 20 июня

В среду, 20 июня, на Чемпионате мира состоится три матча. Это будут игры второго тура, и уже в этих играх могут определиться первые участники плей-офф.

Первый матч 20 июня – игра сборных Португалии и Марокко. Она начнется в 15:00.

Читайте также: Португалия – Марокко: букмекеры назвали фаворита матча Чемпионата мира

В случае поражения Марокко, африканская сборная официально покинет Чемпионат мира, потеряв шансы побороться за выход в плей-офф.

Что касается Португалии, то все внимание в этом матче будет приковано к Криштиану Роналду – продолжит ли он свою забивную серию. В матче против сборной Испании португалец оформил хет-трик, тем самым возглавив гонку бомбардиров.

Читайте также: Португалия – Испания: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

Во втором матче в этот день будут играть Уругвай и Саудовская Аравия. Южноамериканцы не должны иметь больших проблем с аравийцами. Однако после разгромных побед России им тоже надо немало забивать, чтобы претендовать на первое место в группе А.

Еще больше голов в этот день ожидается в матче сборных Ирана и Испании. Последние являются явными фаворитами этой встречи. Поэтому их победа 5:0 является более ожидаемой, чем победа Ирана 1:0.

Читайте также: Иран – Испания: прогноз на матч Чемпионата мира 2018

Хотя этот матч может и не состояться. В Казани 20 июня объявлено штормовое предупреждение – синоптики обещают дожди, град и шквальный ветер.

Стоит отметить, что 20 июня будет продолжаться голодание украинского режиссера Олега Сенцова, которое он объявил 14 мая с требованием освободить украинских политических заключенных, незаконно удерживаемых российскими властями.

Перед тем на Донбассе 19 июня российско-оккупационные войска 26 раз нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза применяли запрещено минскими договоренностями тяжелое вооружение. Во время боевых действий 19 июня три наших военнослужащих получили ранения. В течение ночи 20 июня интенсивность боевых действий уменьшилась. Продолжались бои с применением только стрелкового оружия.

Стоит отметить, что 20 июня 2016 года оккупанты в Крыму во второй раз осудили Владимира Балуха за украинский флаг, который был вывешен на его доме.

 

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В Atlantic Council назвали 5 сценаріїв, як Кремль може втрутитися в українські вибори
сегодня, 02:58 В Atlantic Council назвали 5 сценаріїв, як Кремль може втрутитися в українські вибори
Блог Медіа 266
На станции метро в Лондоне произошел взрыв
сегодня, 00:04 На станции метро в Лондоне произошел взрыв
376
За що корупційні олігархи мають дякувати Порошенку
19 июня, 23:00 За що корупційні олігархи мають дякувати Порошенку
Віталій Шабунін 185
"Політична свинина" від Порошенка: на кого робитиме ставку президент?
19 июня, 22:04 "Політична свинина" від Порошенка: на кого робитиме ставку президент?
Михайло Поживанов 1534
Как меняется наш мир со скоростью 60 минут в час
19 июня, 21:00 Как меняется наш мир со скоростью 60 минут в час
Павло Казарін 157
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук