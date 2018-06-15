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Анонс матчей Чемпионата мира по футболу 2018 16 июня

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Анонс матчей Чемпионата мира по футболу 2018 16 июня
Анонс матчей Чемпионата мира по футболу 2018 16 июня

На Чемпионате мира по футболу 2018 в третий игровой день состоится сразу четыре матча. Поэтому первый из них начнется уже в 13:00 часов по Киеву.

В первом матче будут играть сборные Франции и Австралии. Французы, после своих проблем на предыдущих чемпионатах, приехали одной из самых мощных сборных. Так считают и букмекеры, которые явным фаворитом считают именно европейскую сборную.

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Зато в матче Аргентины и Исландии европейская сборная имеет довольно мало шансов. Хотя исландцев можно считать и "темной лошадкой", что команда продемонстрировала и на Евро-2016, дойдя до четвертьфинала. Именно сборная Исландии обыграла украинцев в группе отбора на Чемпионат мира.

Относительно Аргентины, то все внимание будет приковано к Лионелю Месси. Для него это, вероятно, последний Чемпионат мира в качестве игрока сборной Аргентины. Поэтому и последняя возможность что-то выиграть со сборной. Игра в Москве начнется в 16:00.

В еще двух матчах в этот день будут играть европейские сборные – Дания сыграет с Перу в Саранске в 19:00, а Хорватия будет принимать Нигерию в Калининграде в 22:00.

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Стоит отметить, что 16 июня будет тридцать третий дня, когда голодает Олег Сенцов, который требует освобождения украинских политических заключенных из тюрем Кремля.

В то время на фронте российско-оккупационные войска ...

По состоянию на 16 июня 2014 года количество погибших украинских воинов во время войны на Донбассе достигло 2696 человек. Еще более 9 тысяч человек были ранены.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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