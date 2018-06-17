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Анонс матчей Чемпионата мира по футболу 2018 17 июня

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Анонс матчей Чемпионата мира по футболу 2018 17 июня
Анонс матчей Чемпионата мира по футболу 2018 17 июня

На Чемпионате мира 17 июня, после четырех матчей накануне в субботу, в воскресенье будут сыграны только три игры. Однако в двух из них сыграют главные претенденты на победу на турнире – сборные Германии и Бразилии.

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Начнет же четвертый игровой день матч между сборными из группы E – Коста-Рики и Сербии в 15:00. При определенных условиях, это будет игра, где может определиться одна из путевок в плей-офф от этого квартета, где также играют сборные Бразилии и Швейцарии. Именно бразильцы – главные претенденты на первую строчку в группе.

В 18:00 часов начнется матч между сборными Германии и Мексики. В 2017 году эти команды уже встречались на официальном турнире на территории России – на Кубке Конфедерации. Тогда разгромную победу одержал "бундестим". Больше шансов на победу, по мнению букмекеров, у команды Йоахима Лева и в этом матче.

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Закрывать же игровой день матч между сборные Бразилии и Швейцарии. "Пентакампеоне" приехали на Чемпионат мира в качестве одного из фаворитов. И свой статус нужно подтверждать уже с первой игры.

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В то время в российской тюрьме будет продолжать голодовку незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов. Для него это будет 34-й день голодовки, которую он объявил 14 мая с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. Активисты в Украине и по всему миру продолжают требовать от России и президента Владимира Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции проходят в разных странах и на разных континентах под лозунгами #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.

По состоянию на утро 17 июня стало известно, что за предыдущие сутки, 16 июня, российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 27 раз, из них 5 раз применяли тяжелое вооружение.

Во время боевых действий за прошедшие сутки два наших воина получили ранения, их жизни ничего не угрожает. По данным разведки, за минувшие сутки уничтожен один оккупанта.

В этот день четыре года назад – 17 июня 2014 года произошло нападение на колонну ВСУ под Металлистом. По меньшей мере 16 погибших бойцов 128-й, 80-й бригад и батальона "Айдар".

 

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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