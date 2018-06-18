Анонс матчей Чемпионата мира по футболу 2018 на 18 июня

На Чемпионате мира в понедельник, 18 июня, будет сыграно три матча. В каждом из них примет участие европейская сборная. Среди них и две команды, которые могут побороться если не за чемпионство, то за выход в полуфинал с большой вероятностью.

Первыми в 15:00 на поле выйдут сборные Швеция – Южная Корея. Эти сборные выступают в одной группе вместе со сборными Германии и Мексики, которые накануне создали пока главную сенсацию Мундиаля. Каждая из них может претендовать на выход из группы. Однако после поражения Германии, борьба за место плей-офф в этом квартете лишь обострится. Поэтому победитель этого матча будет иметь шансы "зацепиться" за проход в следующий раунд.

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Второй матч 18 июня – игра сборной Бельгии против Панамы. Если бельгийцев и нет в топ-5 сборных, которые могут выиграть Чемпионат, хотя их шансы довольно велики, то сборная Панамы – среди главных аутсайдеров турнира, на уровне со сборной Саудовской Аравии. Поэтому от этого матча можно ожидать много голов и победу европейской сборной. В случае ничьи или поражения бельгийцев – это будет еще один сенсационный счет.

Главный матч дня – Англия против Туниса – "три льва" против "орлов Карфагена" в 21:00. Среди фаворитов матча англичан. Но и сборная Туниса не простой соперник. Комана имеет в своем активе добротных исполнителей, которые способны забивать, что и показали товарищеские матчи перед стартом Мундиаля. Поэтому лучшая в рейтинге ФИФА африканская сборная (21-я позиция) может навязать борьбу англичанам, а в дальнейшем вмешаться в борьбу за выход в плей-офф.

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В то же время на Донбассе на протяжении прошлых суток, 17 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевые действия продолжались на отдельных направлениях с применением преимущественно стрелкового оружия. Противник за прошедшие сутки 20 раз нарушал режим прекращения огня, из них 6 раз с применением минометов. Подразделения Объединенных сил становились помехой провокационным действиям врага и давали ему адекватный ответ. Потерь наших войск текущих суток нет.

18 июня продолжает свою голодовку украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской тюрьме. Голодовку он объявил еще 14 мая в знак протеста против похищения и задержания украинцев как в России, так и оккупированном Крыму. 18 июня будет 35-й день его голодовки. #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.