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Анонс матчей Чемпионата мира по футболу 22 июня

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Анонс матчей ЧМ-2018 22 июня
Анонс матчей ЧМ-2018 22 июня

На Чемпионат мира по футболу 2018 22 июня будет сыграно три матча. Традиционно для второго тура, некоторые команды, в случае победы, смогут гарантировать себе место в плей-офф.

Первыми сыграют сборные Бразилии и Коста-Рики. После не слишком удачного начала выступлений на турнире, "пентакампеоне" будут стремиться выиграть этот матч. В противном случае они могут повторить "достижение" сборной Аргентины, которая оказалась в шаге от вылета с Чемпионата мира.

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На пути сборной Бразилии может стать вратарь Кейлор Навас. Он достаточно уверенно отыграл в матче со сборной Сербии, однако единственный гол со штрафного принес победу европейской сборной. Несмотря на это, именно бразильцев считают фаворитами этого матча.

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Второй матч 22 июня – игра сборных Нигерии и Исландии. Неизвестно, какой футбол можно ожидать от этих двух команд. Африканская сборная имеет хороший подбор исполнителей, в то время как исландцы славятся командной игрой. Поэтому матч может закончиться нулевой ничьей (чего еще не было на этом Мундиале), так и победой одной из команд с разницей в два гола и больше.

Третий матч – Сербия против Швейцарии. Букмекеры не сумели отдать однозначное предпочтение одной из команд, выдав почти равные коэффициенты (несколько лучший показатель у сборной Сербии). Ведь после первых матчей было трудно сделать однозначные выводы. Швейцарцы сумели устоять под натиском сборной Бразилии и переломить ход поединка. Сыграв в ничью. Сербы же обыграли Коста-Рику. В последних также достаточно мощный подбор игроков, которые играют в ведущих клубах.

В случае победы сборной Сербии, балканцы будут гарантировать себе место в плей-офф. В таком случае швейцарцы вопрос выхода в 1/8 финала будут решать уже в следующем матче. Но и тогда не все будет зависеть от них. В случае других результатов ситуация в группе E будет довольно запутанной, и лидеры квартета определятся уже 27 июня.

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Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 ЧМ 2018 – анонсы и обзоры матчей Чемпионата мира по футболу 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
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