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      Анорексия: из-за чего возникает страшная болезнь

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      Анорексия: из-за чего возникает страшная болезнь
      Анорексия: из-за чего возникает страшная болезнь / stlukesokc.org

      16 ноября мир отмечает День борьбы с анорексией. Считается, что анорексия – это отказ от пищи ради того, чтобы выглядеть стройнее. Но некоторые люди стараются слишком много, мало ходят и больше тренируются.

      Для них лишний грамм – это позор, информирует lifehacker.

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      Сейчас медики не могут установить точных причин, но предполагают, что на развитие анорексии влияет несколько факторов:

      1. Генетические факторы

      Существует версия, что склонность к анорексии есть в генах. Поэтому к группе риска относят ближайших родственников (родителей, братьев или сестер) тех, у кого уже были диагностированы расстройства пищевого поведения.

      2. Психологические факторы

      Слишком эмоциональные люди с повышенным уровнем тревожности и стремлением к идеальному телу думают, что они недостаточно худые. Из-за чего и возникает анорексия.

      Вікові факториВозрастные факторы

      3. Возрастные факторы

      К группам риска можно отнести подростков, поскольку они недостаточно уверены в себе и им нужно социальное одобрение. Также на это влияет гормональная перестройка, у людей старше 40 лет анорексия возникает редко

      4. Социальные факторы

      Из-за современное культуры, которая приравнивает стройность к успеху, человек чувствует неуверенным себя. И чтобы повысить уверенность он пытается снизить вес.

      5. Половые факторы

      Анорексия в 4 раза чаще возникает у девушек и женщин, чем у мальчиков и мужчин.

      6. Диетические факторы

      К анорексии могут привести диеты. Известно, что отказ от пищи изменяет работу мозга, он становится более уязвимым к развитию всевозможных неврологических нарушений.

      7. Стрессовые факторы

      Сильные эмоции и сложные ситуации могут повлиять на вес человека. Они ослабляют защитные свойства психики и становятся предпосылками для анорексии.

      via GIPHY

      Но стоит понимать, что анорексия, как и большинство неврологических расстройств, развивается постепенно. Поэтому на ранних этапах ее можно победить.

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      Теги: Здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
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