Анорексия: из-за чего возникает страшная болезнь

16 ноября мир отмечает День борьбы с анорексией. Считается, что анорексия – это отказ от пищи ради того, чтобы выглядеть стройнее. Но некоторые люди стараются слишком много, мало ходят и больше тренируются.

Для них лишний грамм – это позор, информирует lifehacker.

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Сейчас медики не могут установить точных причин, но предполагают, что на развитие анорексии влияет несколько факторов:

1. Генетические факторы

Существует версия, что склонность к анорексии есть в генах. Поэтому к группе риска относят ближайших родственников (родителей, братьев или сестер) тех, у кого уже были диагностированы расстройства пищевого поведения.

2. Психологические факторы

Слишком эмоциональные люди с повышенным уровнем тревожности и стремлением к идеальному телу думают, что они недостаточно худые. Из-за чего и возникает анорексия.

Возрастные факторы

3. Возрастные факторы

К группам риска можно отнести подростков, поскольку они недостаточно уверены в себе и им нужно социальное одобрение. Также на это влияет гормональная перестройка, у людей старше 40 лет анорексия возникает редко

4. Социальные факторы

Из-за современное культуры, которая приравнивает стройность к успеху, человек чувствует неуверенным себя. И чтобы повысить уверенность он пытается снизить вес.

5. Половые факторы

Анорексия в 4 раза чаще возникает у девушек и женщин, чем у мальчиков и мужчин.

6. Диетические факторы

К анорексии могут привести диеты. Известно, что отказ от пищи изменяет работу мозга, он становится более уязвимым к развитию всевозможных неврологических нарушений.

7. Стрессовые факторы

Сильные эмоции и сложные ситуации могут повлиять на вес человека. Они ослабляют защитные свойства психики и становятся предпосылками для анорексии.

Но стоит понимать, что анорексия, как и большинство неврологических расстройств, развивается постепенно. Поэтому на ранних этапах ее можно победить.

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