Загадочная находка в Антарктиде: какой существу принадлежит странный скелет – фото, видео
В отдаленном районе Антарктиды пользователи Google Earth обнаружили скелет загадочного существа. Теперь люди дискутируют, кому принадлежат странные кости – доисторическому животному или местным жителям.
Интересно, что скелет хорошо сохранился и, судя по размерам, принадлежал довольно большому созданию. Об этом сообщает The Sun.
Читайте также Замерзшего кота спасли и отдали в заботливую семью: как изменилась его жизнь – трогательные фото
Что известно об останках
- Спутник зафиксировал скелет примерно в 50 милях от Антарктического побережья.
- Соответствующие снимки выложил на ютуб один из пользователей.
- Как отметил сам ютубер, это могли быть остатки существа, жившего тысячи лет назад, которые были заморожены, а сейчас оттаяли.
В Антарктиде нашли скелет загадочного существа: видео MrMBB333
Мысли пользователей разошлись
Опубликованное видео за 4 дня посмотрели почти 214 тысяч пользователей. Их мнения относительно происхождения костей разошлись. Некоторые из пользователей в комментарии под видео написали, что скелет похож на останки тюленя.
Поиск изображений скелета тюленя в Google показывает достаточно точное совпадение,
– отметил один из них.
Другие настаивают, что останки имеют подозрительный вид.
У тюленей нет задних ног. Это похоже на скелет аллигатора, безусловно какой-то рептилии, которая ходит по суше,
– написал другой комментатор.
Что известно о Google Earth
- Это компьютерная программа, которая обеспечивает детальный обзор Земли.
- Она дает 3D-изображение планеты на основе спутниковых снимков.
- Приложение впервые запустили 11 июня 2001 года.
- Оно позволяет пользователям видеть города и пейзажи с разных сторон.
- Приложение доступно на компьютерах и мобильных устройствах.
- По данным Google, программа "Земля" охватывает более 98% мира.
- Google также утверждает, охватил более 10 миллионов миль изображений улиц.
Поделиться новостью