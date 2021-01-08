В отдаленном районе Антарктиды пользователи Google Earth обнаружили скелет загадочного существа. Теперь люди дискутируют, кому принадлежат странные кости – доисторическому животному или местным жителям.

Интересно, что скелет хорошо сохранился и, судя по размерам, принадлежал довольно большому созданию. Об этом сообщает The Sun.

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Что известно об останках

Спутник зафиксировал скелет примерно в 50 милях от Антарктического побережья.

Соответствующие снимки выложил на ютуб один из пользователей.

Как отметил сам ютубер, это могли быть остатки существа, жившего тысячи лет назад, которые были заморожены, а сейчас оттаяли.

В Антарктиде нашли скелет загадочного существа: видео MrMBB333

Мысли пользователей разошлись

Опубликованное видео за 4 дня посмотрели почти 214 тысяч пользователей. Их мнения относительно происхождения костей разошлись. Некоторые из пользователей в комментарии под видео написали, что скелет похож на останки тюленя.

Поиск изображений скелета тюленя в Google показывает достаточно точное совпадение,

– отметил один из них.

Другие настаивают, что останки имеют подозрительный вид.

У тюленей нет задних ног. Это похоже на скелет аллигатора, безусловно какой-то рептилии, которая ходит по суше,

– написал другой комментатор.

Что известно о Google Earth