Ад, стабильность, успех: как "антиколомойський" закон решает судьбу Украины

Депутаты будут рассматривать "антиколомойский" закон во втором чтении 13 мая. От этого решения зависит судьба сотрудничества с МВФ и другими международными кредиторами.

Карантин в Украине продолжается уже 2 месяца. Это ударило по бизнесу, а также ухудшило макроэкономические прогнозы Украины. "Дыра" в бюджете выросла втрое и Украина нуждается в заимствованиях, как никогда раньше. В этой истории ключевую роль играет "антиколомойский" закон, за который Рада будет голосовать 13 мая. Почему этот закон так важен и как его принятие или непринятие повлияет на экономику Украины – в материале 24 канала.

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Победит ли Украина Коломойского

На внеочередном заседании 13 мая Рада рассмотрит "антиколомойский" закон во втором чтении. Полностью он называется "Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Он предусматривает, что владельцы и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме. Законопроект называют "антиколомойским", поскольку сейчас наибольшее значение он имеет для государственного Приватбанка в противостоянии с бывшим владельцем – Игорем Коломойским.

В первом чтении законопроект одобрили 16 апреля. После нардепы, которых связывают с Игорем Коломойским, подали более 16 тысяч поправок. По подсчетам, к каждому слову получилось по одной правке.

Из этих 16 тысяч поправок комитет учел только 300 технических. При этом, содержание законопроекта не изменилось, утверждает нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Там были изменения, но они не имели существенного характера. Мы видим и поддержку Министерства финансов, и наши международные партнеры, я думаю, не будут против такого текста,

– сказал Железняк.

Этот законопроект имеет большое значение для экономической судьбы Украины, ведь от него зависит предоставление программы финансирования МВФ Украине, а потому и доверие международных партнеров. Принятие или непринятие законопроекта эксперты называют одним из ключевых факторов в том, по какому сценарию "пойдет" экономика Украины.

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Три сценария для экономики Украины

Эксперты "Немецкой экономической команды" (German Economic Team) спроектировали 3 сценария для экономики Украины. Подробнее об этом они расскажут на онлайн-презентации 13 мая. Сейчас известны некоторые детали.

Оптимистичный

Украина пойдет по оптимистическому сценарию при двух условиях:

быстрый выход из карантина;

получение кредита от МВФ в размере до 8 миллиардов долларов.

В таком случае, прогнозируют эксперты German Economic Team, экспорт Украины может вырасти на 30% по сравнению с прошлым годом. ВВП за год упадет на 5,9%, но это падение компенсируется значительным рывком экономического развития во втором полугодии 2020 года. Как отмечают эксперты, в оптимистическом сценарии Украина привлечет деньги не только от МВФ, но и от других финансовых учреждений.

НБУ прогнозирует падение ВВП в 2020 году на 5%. Инфляция составит 6% и 5% в 2021-2022 годах. Это означает, что пока Украина для себя рассматривает оптимистичный вариант.

Базовый

Украина пойдет по базовому сценарию, если:

Рада не примет "антиколомойский" законопроект и Приватбанк таки вернется к Коломойскому;

Украина будет выходить из карантина постепенно.

В таком случае ВВП Украины упадет на 7%, а рост во втором полугодии будет незначительным. Украина сможет рассчитывать на помощь от МВФ в размере 2-3 миллиарда долларов для борьбы с последствиями COVID-19. Экономический кризис не сильно ударит по людям, но нанесет достаточно вреда.

Международный валютный фонд прогнозирует в этом году падение ВВП Украины на 7,7%. Это означает, что МВФ уже применяет базовый сценарий к Украине.

Пессимистический

Украина может пойти по этому сценарию при условиях:

Вторая вспышка коронавируса сильно ударит по Украине;

Введут затяжной карантин до конца года;

Украина не получит никакой помощи от МВФ в этом году.

При таком пессимистическом сценарии ВВП может сократиться до 20%, а гривна упасть до 35 за доллар. Кризис почувствуют практически все сферы бизнеса в стране.

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По какому сценарию пойдет Украина

Точного ответа не даст никто, но проанализировав факторы, которые влияют на различные сценарии, можно определить какой из них самый вероятный.

Главными факторами являются кредит от МВФ, принятие "антиколомойского" закона, пребывание Украины на карантине и вспышка COVID-19. Рассмотрим каждый из них.

Кредит от МВФ и "антиколомойский" закон

Для того, чтобы получить кредит от МВФ, Украина должна принять "антиколомойский" закон в таком виде, чтобы олигарх Коломойский не смог вернуть Приватбанк назад.

Если раньше речь шла о 8-10 миллиардах займа от МВФ в рамках программы EFF, то теперь склоняются к антикризисной программе standby, которую легче получить, но сумма и сроки погашения кредита сокращаются. Теперь обсуждают размер финансирования в 5 миллиардов долларов на 18 месяцев.

С дефицитом бюджета почти 300 миллиардов гривен, сокращение финансирования от МВФ может лишь усугубить кризис в Украине, рассказывает экономист Борис Кушнирук в комментарии 24 каналу.

Программа EFF была лучшей для Украины, поскольку открывала дорогу к более стабильному финансированию МВФ на более длительный срок, так как 18-месячная программа standby – это ни о чем. Она не позволяет так широко планировать,

– считает Борис Кушнирук.

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Условие принятия "антиколомойского" закона останется в любом случае, будь это standby, или это расширенное финансирование, уверяет эксперт по экономике Борис Кушнирук. Об этом также заявил во время заседания Налогового комитета ВР министр финансов Сергей Марченко.

Если же Украина не выполнит требований МВФ, то может рассчитывать на кредит от МВФ в размере 1,5-2 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом.

Если будет сотрудничество с МВФ, тогда будет доверие внешних кредиторов и Украина сможет продолжить делать заимствования в условиях кризиса, рассказывает Кушнирук в комментарии 24 каналу.

Почему важно получить кредит от МВФ?Кредит от МВФ не покроет "дыры" бюджета, которая появилась после просмотра. Но почему-то эксперты пугают дефолтом, среди них и бывший министр экономики Тимофей Милованов. Все потому, что кредит от МВФ открывает дверь к другим финучреждениям.



Таким образом Украине могут предоставить кредит Всемирный банк, ЕС и другие финансовые учреждения. По словам представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, в целом Украина в этом году сможет позаимствовать до 7 миллиардов долларов. Напомним, что дефицит бюджета заложили в размере почти 300 миллиардов – это более 11 млрд долларов.

Подытожим: если Рада проголосует за "антиколомойский" законопроект, то Украина может пойти по оптимистическому сценарию. Если нет, то по базовому. Об этом мы узнаем 13 мая на внеочередном заседании.

Карантин в Украине

Один месяц карантина Украине стоит примерно 100 миллиардов гривен, рассказал 24 каналу эксперт по экономике Олег Гетьман. А это больше, чем в этом году может выделить МВФ.

Если другие страны могут позволить себе посидеть дома, напечатать триллион долларов или триллион евро и просто всем раздать, то мы не можем себе этого позволить. Мы не такая страна. Печать гривны приведет к инфляции и гиперинфляции, а те деньги, которые раздадут – обесценятся,

– рассказывает Олег Гетьман.

Карантин в Украине ввели еще 12 марта и с тех пор уже трижды продлевали. Теперь карантин продлится до 22 мая, но в Кабмине уже анонсировали его продолжение.

С 11 мая Украина начала 5-этапный выход из карантина. Сейчас мы на первом этапе. Открыли магазины с непродовольственными товарами, парки и скверы, салоны красоты и летние площадки заведений.

"Второй этап будет введен тогда, когда количество заболевших будет уменьшаться ежедневно в течение определенного периода. Третий этап – это разгрузка нашей медицины. Когда количество выздоровевших будет как минимум в два раза выше, чем заболевших. Соответственно разгрузится медицинская система", – пояснил Денис Шмыгаль.



Как Украина будет выходить из карантина / Инфографика 24 канала

Количество новых зараженных в сутки превышает количество тех, кто выздоровел. Изменение этой тенденции станет ключевой в выходе Украины из карантина. В то же время, не исключают возможности углубления карантина, если ситуация ухудшится.

Подытожим: Украина пока четко нацелена на поэтапный выход из карантина. Это условие, по которому Украина пойдет по базовому сценарию.

Вспышка COVID-19

Фактор, который труднее всего контролировать, играть важнейшую роль в том, по какому сценарию пойдет Украина. По состоянию на 9:00 12 мая в Украине зафиксировано 16 023 случая COVID-19, из них 425 летальных, 3 373 человека выздоровели.

Без введения карантина в Украине могли бы заболеть коронавирусом 220-240 тысяч граждан. Об этом заявил главный государственный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телепрограммы "Свобода слова Савика Шустера". Зато сейчас украинская медицина справляется.

Некоторые прогнозы свидетельствуют о том, что новая вспышка коронавируса может быть осенью этого года. Отметим, что на то, чтобы вакцина от COVID-19 попала в свободный доступ, нужен как минимум год.

Подытожим: если будет вторая вспышка коронавируса, то Украина пойдет по пессимистическому сценарию, или в лучшем случае – по базовому. Если вспышки не будет, то Украину ждет базовый или оптимистичный сценарий в зависимости от других факторов.

Какой сценарий наиболее вероятный?Проанализировав все факторы, выглядит так, что Украину ждет что-то среднее между оптимистичным и базовым сценариям. Украине остался последний шаг для того, чтобы получить программу от МВФ (это оптимистичный сценарий), но медленный выход из карантина все же замедляет экономику и создает все благоприятные условия для затяжного кризиса. Пока нет оснований рассматривать пессимистический сценарий для Украины.

Низкие зарплаты и безработица: что прогнозирует Минэкономики

В Минэкономразвития разработали консенсус-прогноз "Украина в 2020-2021: Последствия пандемии".

Зарплата

Минимальная зарплата в Украине – 4 723 гривны. Такой она будет оставаться в течение всего года. Прогнозируют, что в 2021 году "минималка" вырастет до 5 134 гривен. Однако покупательная способность уменьшится.

По состоянию на 1 января 2020 года минимальная зарплата в долларах была 199 долларов. По состоянию на 1 января 2021 года по прогнозам относительно минималки и курса доллара, она составит 174 доллара. То есть зарплата хоть и вырастет, но в долларовом эквиваленте она упадет на 13%.

Прогнозируют, что среднемесячная зарплата в этом году будет 11 079 гривен, а в следующем году 12 408. Это означает, что заработная плата уменьшится, ведь в марте украинцы в среднем получали 11 446 гривен.

Безработица

По разным оценкам в 2020 году безработица достигнет от 9,4 до 12%. По прогнозу НБУ, в апреле-июне уровень безработицы вырастет до около 12%. Важно понимать, что уровень безработицы включает лишь официально безработных людей, то есть тех, кто встал на учет в центр занятости населения. Поэтому уровень фактической безработицы будет выше. Примерный процент подсчитали в Торгово-промышленной палате.

За месяц действия карантина в Украине количество безработных выросло на 1-1,3 миллиона человек. Уровень безработицы достиг показателя, самого высокого за последние 15 лет.

Теперь без работы остались 2,5-2,8 миллиона украинцев.

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