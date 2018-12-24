Антикоррупционные итоги: глава НАБУ рассказал о самых громких событиях в 2018 году

Об антикоррупционных итогах в прямом эфире 24 канала рассказал председатель Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

О восстановлении Насирова на посту главы ДФС

– Это признак реванша коррупционной системы в стране. Такой приговор суда носит большие репутационные риски для Украины. Ведь британская сторона несколько раз предоставляла документы, подтверждающие обратное. Партнеры из Великобритании не понимают, почему они заявляют о том, что у них есть данные, предоставляют номер паспорта, который был издан Насирову, а суд все равно пишет, что это не соответствует действительности. Это – неуважение к нашим международным партнерам.

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О сотрудничестве с САП, НАПК в делах Семочко и Демчины

– Факты, в том числе выявленные в ходе журналистского расследования, проверяются в ходе расследования детективами НАБУ. Но когда будет результат – трудно даже прогнозировать. Почему-то НАПК, как только готовится подозрение по какому топ-чиновнику, выдает заключение об отсутствии признаков незаконного обогащения. Когда мы расследуем дела, то даже не надеемся на какое-то конструктивное сотрудничество с НАПК. Главное, чтобы оно не мешало.

О том, почему затягивается дело Мартыненко

– Это дело является рекордсменом по скорости расследования. Кроме того, с появлением Антикоррупционного суда большинство дел стали рассматриваться гораздо быстрее. Это связано с тем, что взяточники и коррупционеры хотят в кратчайшие сроки завершить всевозможные ходатайства, чтобы обычные суды вынесли нужные им решения.

– Никаких нарушений, конечно, нет. Более 600 страниц доказательств злодеяний Мартыненко были переданы в НАБУ на закодированной швейцарской стороной флешке. Понимая, что против таких доказательств невозможно сопротивляться, Мартыненко решил начать дискредитацию всей документальной базы.

О том, когда заработает Антикоррупционный суд

– Сейчас от парламента уже мало что зависит, ведь он выполнил свою функцию в создании Антикоррупционного суда. Как он выполнял – это отдельная история. Мы все это видели. В декабре 2017 года был подан закон, который фактически упрощал увольнение руководителя Антикоррупционного бюро. Но под давлением международного сообщества и гражданского общества за этот закон пока не голосовали. И появился проект закона о Высшем антикоррупционном суде, который и был принят в июне 2018 года.

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