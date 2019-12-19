Антикоррупционный комитет ВР просит Баканова не назначать экс-прокурора Кулика в СБУ

Антикоррупционный комитет Верховной Рады принял решение обратиться к главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с просьбой не назначать на должность в ведомство скандально известного Константина Кулика, которого обвиняют в незаконном обогащении и незаконном строительстве целого этажа.

Депутаты подписали соответствующее обращение и планируют присутствовать в СБУ на его рассмотрении.

Основанием для обращения стали многочисленные запросы общественных антикоррупционных организаций относительно появления Кулика в СБУ, где, по информации активистов, скандального прокурора хотят "спрятать" от правосудия и таким образом полностью обесчестить правоохранительную систему Украины.

Ранее экс-депутат Сергей Лещенко сообщил, что документы Кулика уже в отделе кадров спецслужбы с целью занять позицию заместителя главного следственного управления СБУ. Лещенко считает, что за ним стоит олигарх Игорь Коломойский. Именно его заказ выполняет Кулик.

Разобраться и поставить точку в деле Кулика просят действующих парламентариев из антикоррупционного комитета.

Анастасия Красносельская, председатель комитета ВРУ по антикоррупционной политике, заявила, что комитет решил обратиться к главе СБУ, чтобы удержаться от назначения Кулика, поскольку такое назначение может негативно повлиять на престиж ведомства и доверие к нему общества.

Напомним, ранее в проекте журналистских расследований "Радар" на канале NewsOne было выявлено наличие угольных сделок у Кулика, точнее у его матери.

"Она не только проводила финансовые операции с "оплотовским" руководителем Жилиным, но и смогла договориться с руководителями "ДНР" о поставках угля в Украине. И все это, когда ее сын был руководителем Управления надзора за соблюдением законов в АТО. В декабре 2014 года в СМИ появилась информация, что "Укрзализнычпостач" объявила тендер на закупку угля. И самую низкую цену предложила никому неизвестная фирма "Аюдара", владелицей которой является Кулик Светлана Васильевна, мать прокурора. Но хотя фирма матери и предложила самую низкую цену, тендера не выиграла из-за проблем с документами. Поэтому широко известной эта история не стала, а имя Кулика не всплыло. Уже через год НАБУ заинтересовалось господином прокурором и в 2015 г. возбудило дело о незаконном обогащении", – отмечается в расследовании.

Также журналисты выяснили, что одна из дорогих квартир Кулика принадлежала Гиви Макшееву, который был одним из обвиняемых в завладении средствами на тендерах железной дороги в 2008-2009 гг.

"Гиви Макшеев был предыдущим владельцем одной из квартир, которая теперь принадлежит Кулику. А еще в 2011-м Гиви обвинили по делу о завладении денежными средствами ГП "Укрзализнычпостач". Его арестовали буквально за несколько месяцев, прежде чем он продал или передал квартиру Кулику. Сначала обе квартиры на Жилянской были оформлены на мать Кулика. Одна из них в январе 2014-го была отдана в залог под кредит на 15 млн грн, а самое интересное, что кредит брали для фирмы Евгения Жилина. Именно того Жилина, который организовал общественную организацию "Оплот" и в том же 2014-м был назначен старшим советником по экономике в "ДНР", – говорится в расследовании.

Более того, оказалось, что БТИ "Евро ВАСП", которое якобы проводило инвентаризацию и выдало новую техническую документацию на надстройку в помещении Кулика в ЖК "Дипломат Холл", вообще не существует, а по указанному адресу расположен гараж.

"Мы проверили этот адрес из различных государственных реестров, и оказывается, что на него зарегистрировано более 20 фирм, которые никто и никогда не найдет. Более того, фирма БТИ "Евро ВАСП" уже не первый раз попадает в скандалы с незаконными сделками. В июне этого года Печерский районный суд принял решение о подделке документов БТИ "Евро ВАСП" о передаче чердака владельцу и противоправном увеличении площади квартиры", – рассказали журналисты.

Как сообщалось, сегодня под стенами Службы безопасности Украины состоялся митинг – активисты требовали не трудоустраивать скандального прокурора Константина Кулика в СБУ и не дискредитировать новое руководство во главе с Иваном Бакановым.