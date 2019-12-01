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      Антикоррупционный суд отказался принять дело "бриллиантовых прокуроров"

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      Обыск 2015 обнаружил у прокуроров 65 бриллиантов / СБУ

      Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины приняла сторону адвокатов подозреваемых – так называемых "бриллиантовых прокуроров" Александра Корнийца и Владимира Шапакина.

      Дело "бриллиантовых прокуроров" Корнийца и Шапакина ВАКС вернул на рассмотрение в первую инстанцию. Такое постановление, датированное 22 ноября, сейчас уже можно увидеть на сайте суда.

      Заметим, 30 сентября ГПУ сообщила, что дело "бриллиантовых прокуроров" передали в Антикоррупционный суд

      Первая инстанция – это тот самый Голосеевский районный суд Киева, в котором дело рассматривали предыдущие три года. И именно этот суд начнет заново рассматривать обвинительный акт.

      Дело "бриллиантовых прокуроров": что нужно помнить

      Прокуроры-подозреваемые:

      ► Бывший заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакин.
      ► Бывший заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец.

      В чем их подозревают:

      ► Есть жалобы, что прокуроры принимали огромные взятки за "крышевание бизнеса".

      Откуда взялась приставка "бриллиантовые":

      ► В фигурантов дела во время обысков в июля 2015 года нашли 35 пакетов с бриллиантами – 65 камней (а еще полмиллиона долларов, ценные бумаги, незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы).

      Затягивание дела:

      ► Судебная волокита продолжается, свидетели не приходят на допросы без уважительных причин, а судьи не находят времени, чтобы допросить тех свидетелей, когда они наконец приходят.

      Подробно о деле "бриллиантовых прокуроров" – читайте в материале 24 канала.

      Дмитрий Коляденко прокомментировал слухи о романе с Ириной Билык
      30 ноября
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Киева Судьи ГПУ Коррупция Антикоррупционный суд
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