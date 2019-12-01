Антикоррупционный суд отказался принять дело "бриллиантовых прокуроров"
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины приняла сторону адвокатов подозреваемых – так называемых "бриллиантовых прокуроров" Александра Корнийца и Владимира Шапакина.
Дело "бриллиантовых прокуроров" Корнийца и Шапакина ВАКС вернул на рассмотрение в первую инстанцию. Такое постановление, датированное 22 ноября, сейчас уже можно увидеть на сайте суда.
Заметим, 30 сентября ГПУ сообщила, что дело "бриллиантовых прокуроров" передали в Антикоррупционный суд
Первая инстанция – это тот самый Голосеевский районный суд Киева, в котором дело рассматривали предыдущие три года. И именно этот суд начнет заново рассматривать обвинительный акт.
Дело "бриллиантовых прокуроров": что нужно помнить
Прокуроры-подозреваемые:
► Бывший заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакин.
► Бывший заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец.
В чем их подозревают:
► Есть жалобы, что прокуроры принимали огромные взятки за "крышевание бизнеса".
Откуда взялась приставка "бриллиантовые":
► В фигурантов дела во время обысков в июля 2015 года нашли 35 пакетов с бриллиантами – 65 камней (а еще полмиллиона долларов, ценные бумаги, незарегистрированное огнестрельное оружие и боеприпасы).
Затягивание дела:
► Судебная волокита продолжается, свидетели не приходят на допросы без уважительных причин, а судьи не находят времени, чтобы допросить тех свидетелей, когда они наконец приходят.
Подробно о деле "бриллиантовых прокуроров" – читайте в материале 24 канала.
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