Антикоррупционный суд вынес первый приговор: наказали судью

Высший антикоррупционный суд вынес свой первый приговор, признав судью в отставке виновной в декларировании недостоверной информации. Эта судья занимала должность в апелляционном суде Днепропетровской области.

В частности, ВАКС назначил бывшей судье наказание в 51 тысячу гривен штрафа, говорится в сообщении на сайте суда.

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Экс-судье также назначили дополнительное наказание – лишение сроком на 1 год права занимать ряд государственных должностей, кроме выборных.

Приговор можно обжаловать в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней.

Что известно о Высшем антикоррупционном суде?

ВАКС начал работать 5 сентября. Суд рассматривает дела, связанные с коррупцией, злоупотреблением властью и служебным положением и декларированием ложной информации. В состав суда входят 38 судей: 27 судей первой инстанции и 11 судей апелляционной палаты. Председатель суда – Елена Танасевич.