21:04
30 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вино от Киселева. Нелегкие тюремные будни российской шпионки
      Вєсті Кремля
      21:39, 29 октября
      Вести.UA: Гончарук не дружит с цифрами. "Клубничка" в Раде
      Вєсті.UA
      19:00, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Антикоррупционный суд вынес первый приговор: наказали судью

      110 Читати новину українською
      Высший антикоррупционный суд вынес первый приговор
      Высший антикоррупционный суд вынес первый приговор / 5.ua

      Высший антикоррупционный суд вынес свой первый приговор, признав судью в отставке виновной в декларировании недостоверной информации. Эта судья занимала должность в апелляционном суде Днепропетровской области.

      В частности, ВАКС назначил бывшей судье наказание в 51 тысячу гривен штрафа, говорится в сообщении на сайте суда.

      Читайте также: Антикоррупционный суд рассмотрел иск НАБУ против Гладковского: решение

      Экс-судье также назначили дополнительное наказание – лишение сроком на 1 год права занимать ряд государственных должностей, кроме выборных.

      Приговор можно обжаловать в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда в течение 30 дней.

      Что известно о Высшем антикоррупционном суде?
      ВАКС начал работать 5 сентября. Суд рассматривает дела, связанные с коррупцией, злоупотреблением властью и служебным положением и декларированием ложной информации. В состав суда входят 38 судей: 27 судей первой инстанции и 11 судей апелляционной палаты. Председатель суда – Елена Танасевич.

      Вищий антикорупційний суд які справи розглядає інфографіка

      blog_ava
      День студента 2019: когда празднуют в Украине
      сегодня
      7507
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости Днепра Криминальные новости Штрафы Судьи Антикоррупционный суд
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Стратегия реинтеграции: как у Зеленского собираются возвращать оккупированный Донбасс
      сегодня , 21:01 Стратегия реинтеграции: как у Зеленского собираются возвращать оккупированный Донбасс
      Світлана Попова 8
      Кто такой Денис Янтарь: кем на самом деле является ветеран, с которым спорил Зеленский
      сегодня , 20:31 Кто такой Денис Янтарь: кем на самом деле является ветеран, с которым спорил Зеленский
      Євгенія Мазур 328
      Добровольцы и закон: об инциденте вокруг "Азова" и особенностях российской пропаганды
      сегодня , 19:01 Добровольцы и закон: об инциденте вокруг "Азова" и особенностях российской пропаганды
      Інна Жолобович 208
      Жизнь на Крымском полуострове после аннексии: кто те люди, которые остались
      сегодня , 17:30 Жизнь на Крымском полуострове после аннексии: кто те люди, которые остались
      Павло Казарін 368
      Після поліграфу: які пристрасті киплять у фракційному таборі "слуг"
      сегодня , 17:00 Після поліграфу: які пристрасті киплять у фракційному таборі "слуг"
      Наталя Ромашова 634
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук