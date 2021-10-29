Антикорсуд избрал меру пресечения экс-заместителю Труханова

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал для бывшего заместителя мэра Одессы Геннадия Труханова меру пресечения в виде залога в размере 3 миллионов 806 тысяч 400 гривен.

Соответствующее решение было одобрено 28 октября, частично удовлетворив ходатайство детектива НАБУ. На подозреваемого ВАКС также возложил ряд процессуальных обязанностей.

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До 5 декабря 2021 года он должен:

прибывать по первому требованию к детективам НАБУ, осуществляющим досудебное расследование в уголовном производстве, прокурора, суда;

не оставлять населенный пункт, где он проживает (город Одесса), без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать детективам НАБУ, прокурору или суду об изменении своего места жительства;

воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда;

воздерживаться от посещения любых помещений, указанных в определении;

сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину.

Бывший заместитель городского головы Одессы подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей о злоупотреблении властью или служебным положением, что привело к тяжким последствиям, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

Подозрения Труханову и другим

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 6 октября подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 4 лицам.

Подозреваемые якобы незаконно передавали фирмам землю в аренду под застройку. Компании со временем присваивали территории.

По предварительной информации, общая сумма ущерба одесскому территориальному обществу составляет 689 миллионов гривен.

В ВАКС не указали имени подозреваемого, однако агентство "Интерфакс-Украина" пишет, что речь идет о бывшем вице-мэре Одессы Петре Рябоконе, которого уволили с должности в апреле 2020 года.

К слову, в уголовном производстве фигурируют 16 человек, из которых, по данным НАБУ, 10 являются членами преступной организации, а остальные – участниками преступлений.