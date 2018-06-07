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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Петр Охотин

Антикорупційний суд стане лакшері місцем для VIP-чиновників

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Закон про Антикорупційний суд ухвалено
Закон про Антикорупційний суд ухвалено / saundlaw.com

Стежу за сторінками нардепів про Антикорупційний суд України.

Схоже на те, що справу Антикорупційного суду намагаються "переплавити".

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Про це вказують, зокрема, цитати з правок, які намагаються внести. На кшталт:

Членами громради міжнародних експертів можуть бути призначені громадяни України.

Антикорупційний суд має стати luxury місцем для VIP-чиновників. Лузерам корупційного режиму там не місце. Тут не можуть розглядатися справи сільських голів і місцевих чиновників. Тільки "еліточка".

Не можна допустити, щоб це був ручний суд Президента. І міжнародні радники тут є гарною противагою. У їхній бік баланс теж не може переважати.

Наразі компроміс виглядає так: "Вето Ради міжнародних експертів при призначенні суддів може бути подолано більшістю голосів спільної комісії, куди входять члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Ради міжнародних експертів. Але з обов'язковою умовою, що до цієї більшості входить не менше половини членів Ради міжнародних експертів", – зазначав Мустафа Найєм.

Свою позицію висловила і фракція "Батьківщини", яка наполягала на тому, що Президент, Рада міжнародних експертів і Вища кваліфікаційна комісія суддів можуть мати право вето, але не мати можливості додавати кандидатів на пост суддів.

Головне – не перетворити Антикорупційний суд в посміховисько. Але поки ніби все йде нормально.

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Автор: Петр Охотин
Теги: Новости Украины Новости политики Антикоррупционный суд Коррупция Законодательство
Источник: Facebook Петро Охотін
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