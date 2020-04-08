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      Бюджет чрезвычайной ситуации: какие изменения предложит Шмыгаль Раде со второй попытки

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      Шмыгаль снова предложит Раде рассмотреть изменения в бюджет на 2020 год / Коллаж 24 канала

      Правительство Шмыгаля убеждено, что государственный бюджет на 2020 год следует пересмотреть. Цель – борьба с последствиями пандемии COVID-19 и экономического кризиса. Но для этого нужно будет сократить расходы на образование, науку, культуру и другие сферы.

      Зачем менять бюджет и что такое "Бюджет чрезвычайной ситуации"

      Представители всех фракций раскритиковали предыдущий вариант предложенных Кабмином изменений в бюджет. Теперь правительство Шмыгаля подготовило новое предложение, о чем сам премьер написал в телеграмм-канале.

      Советуем прочитать Дефицитом по коронавирусу: как правительство может изменить бюджет

      "Бюджет чрезвычайной ситуации – это первоочередные шаги правительства в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Изменения в бюджет предусматривают изменение акцентов на обеспечение основных потребностей в условиях пандемии. Надеемся, Рада как можно быстрее соберется и поддержит наши предложения", – заявил Денис Шмыгаль.

      Пенсионный фонд получит больше денег

      Бюджет ПФУ хотели бы увеличить на 19,7 миллиарда гривен – с 172,6 до 192,3 миллиарда.

      Зачем Пенсионному дополнительные деньги?

      • Прежде всего для выплаты обещанной Президентом Украины Владимиром Зеленским 1000 гривен пенсионерам, у которых пенсии меньше 5000.
      • А также и для проведения индексации пенсий на 11%, которую обещают на апрель – май.


      Правительство хочет создать Фонд борьбы с COVID-19

      Фонд борьбы с COVID-19 на почти сто миллиардов

      Правительство хочет создать Фонд борьбы с COVID-19, куда привлекут 97,1 миллиарда гривен.

      Откуда возьмут деньги на Фонд борьбы с коронавирусом?

      • С урезания расходов из бюджета на другие сферы (какие именно – пока не известно, но ранее говорилось об образовании, науке, культуре, спорте и так далее).
      • Благодаря привлечению кредитов.

      А куда будут тратить деньги из Фонда?

      • На повышение выплат медикам и другим работникам, которые борются с COVID-19.
      • На закупку товаров, работ и услуг для борьбы с коронавирусом (например, аппаратов ИВЛ, масок, антисептиков, на тесты для выявления коронавируса).
      • На поддержку пенсионеров.
      • На поддержку людей, потерявших работу из-за карантина.
      • Для пополнения резервного фонда государственного бюджета.
      • По возможности – для финансирования бюджетных программ, ранее сокращенных из-за пандемии COVID-19.


      Основные цифры бюджета с изменениями, которые предлагает правительство / Инфографика 24 канала

      Расходы на оборону и строительство дорог не будут сокращать

      • На нужды обороны по-прежнему планируют отдать 125 миллиардов гривен.
      • Расходы на ремонт и строительство дорог уменьшат, но не намного: с 71,9 до 70,8 миллиарда гривен.

      Заметим, пока о таких важных бюджетных позициях как дефицит и финансирование местных выборов Шмыгаль не написал.


      Расходы на строительство дорог также будут значительными

      Предыдущий вариант изменений в бюджет депутаты отклонили. Ближайшее внеочередное заседание Верховной Рады может состояться уже в пятницу, 10 апреля. Именно в этот день могут рассмотреть новый вариант изменений в бюджет. 


      Какие сейчас основные цифры в бюджете Украины на 2020 год / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Міністерство оборони України Пенсия Пенсионный фонд Чрезвычайное происшествие Коронавирус COVID-19 Деньги Бюджет 2020 Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Новости Украины
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