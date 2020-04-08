Бюджет чрезвычайной ситуации: какие изменения предложит Шмыгаль Раде со второй попытки

Правительство Шмыгаля убеждено, что государственный бюджет на 2020 год следует пересмотреть. Цель – борьба с последствиями пандемии COVID-19 и экономического кризиса. Но для этого нужно будет сократить расходы на образование, науку, культуру и другие сферы.

Зачем менять бюджет и что такое "Бюджет чрезвычайной ситуации"

Представители всех фракций раскритиковали предыдущий вариант предложенных Кабмином изменений в бюджет. Теперь правительство Шмыгаля подготовило новое предложение, о чем сам премьер написал в телеграмм-канале.

Советуем прочитать Дефицитом по коронавирусу: как правительство может изменить бюджет

"Бюджет чрезвычайной ситуации – это первоочередные шаги правительства в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Изменения в бюджет предусматривают изменение акцентов на обеспечение основных потребностей в условиях пандемии. Надеемся, Рада как можно быстрее соберется и поддержит наши предложения", – заявил Денис Шмыгаль.

Пенсионный фонд получит больше денег

Бюджет ПФУ хотели бы увеличить на 19,7 миллиарда гривен – с 172,6 до 192,3 миллиарда.

Зачем Пенсионному дополнительные деньги?

Прежде всего для выплаты обещанной Президентом Украины Владимиром Зеленским 1000 гривен пенсионерам, у которых пенсии меньше 5000.

А также и для проведения индексации пенсий на 11%, которую обещают на апрель – май.



Правительство хочет создать Фонд борьбы с COVID-19

Фонд борьбы с COVID-19 на почти сто миллиардов

Правительство хочет создать Фонд борьбы с COVID-19, куда привлекут 97,1 миллиарда гривен.

Откуда возьмут деньги на Фонд борьбы с коронавирусом?

С урезания расходов из бюджета на другие сферы (какие именно – пока не известно, но ранее говорилось об образовании, науке, культуре, спорте и так далее).

Благодаря привлечению кредитов.

А куда будут тратить деньги из Фонда?

На повышение выплат медикам и другим работникам, которые борются с COVID-19.

На закупку товаров, работ и услуг для борьбы с коронавирусом (например, аппаратов ИВЛ, масок, антисептиков, на тесты для выявления коронавируса).

На поддержку пенсионеров.

На поддержку людей, потерявших работу из-за карантина.

Для пополнения резервного фонда государственного бюджета.

По возможности – для финансирования бюджетных программ, ранее сокращенных из-за пандемии COVID-19.



Основные цифры бюджета с изменениями, которые предлагает правительство / Инфографика 24 канала

Расходы на оборону и строительство дорог не будут сокращать

На нужды обороны по-прежнему планируют отдать 125 миллиардов гривен.

Расходы на ремонт и строительство дорог уменьшат, но не намного: с 71,9 до 70,8 миллиарда гривен.

Заметим, пока о таких важных бюджетных позициях как дефицит и финансирование местных выборов Шмыгаль не написал.



Расходы на строительство дорог также будут значительными

Предыдущий вариант изменений в бюджет депутаты отклонили . Ближайшее внеочередное заседание Верховной Рады может состояться уже в пятницу, 10 апреля. Именно в этот день могут рассмотреть новый вариант изменений в бюджет.