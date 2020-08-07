Антимонопольный комитет Украины разрешил кипрской фирме Pumori Enterprises Investments Ltd получить окончательный контроль над отелем "Днестр". Компанию с Кипра связывают с российским политиком Александром Бабаковым, который находится под санкциями в Украине, Евросоюзе и США, и его бизнес-партнерами.

"Днестр" полностью перейдет под контроль россиян

Соответствующее решение АМКУ принял на заседании 6 августа. Об этом сообщили на сайте комитета.

Важно Иностранные судна в украинских портах постоянно сталкиваются с нарушением международных стандартов

Кипрская компания россиянина приобрела 50,51% акций львовского отеля еще в 2012 году. А сейчас планирует стать мажоритарным акционером с доминирующим пакетом акций. Это позволит ей полностью управлять этим заведением.

Что известно о Pumori Enterprises Investments Ltd

Компанию связывают с группой VS Energy члена верхней палаты российского парламента Александра Бабакова и российских бизнесменов Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова.

Обратите внимание! Бабаков известен тем, что в 2014 году был депутатом Государственной Думы РФ и голосовал за аннексию Крыма.

Александр Бабаков с 2018 года находится под санкциями СНБО. Санкции введены бессрочно и предполагают блокирование принадлежащих ему активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, а также запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества.

VS Energy также владеет пятью украинскими облэнерго. В прошлом году, несмотря на санкции, компания продала бизнесмену Ринату Ахметову "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго". Сам Бабаков отрицал владение украинскими облэнерго.

Актуально Антимонопольный комитет возглавила Ольга Пищанская: что о ней известно

Пока АМКУ не обнародовал информацию о том, исследовали ли связь между Pumori Enterprises Investments Ltd и Бабаковым и его деловыми партнерами.