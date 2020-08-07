Антимонопольный комитет разрешил россиянину купить один из крупнейших отелей Львова
Антимонопольный комитет Украины разрешил кипрской фирме Pumori Enterprises Investments Ltd получить окончательный контроль над отелем "Днестр". Компанию с Кипра связывают с российским политиком Александром Бабаковым, который находится под санкциями в Украине, Евросоюзе и США, и его бизнес-партнерами.
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Соответствующее решение АМКУ принял на заседании 6 августа. Об этом сообщили на сайте комитета.
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Кипрская компания россиянина приобрела 50,51% акций львовского отеля еще в 2012 году. А сейчас планирует стать мажоритарным акционером с доминирующим пакетом акций. Это позволит ей полностью управлять этим заведением.
Что известно о Pumori Enterprises Investments Ltd
Компанию связывают с группой VS Energy члена верхней палаты российского парламента Александра Бабакова и российских бизнесменов Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова.
Александр Бабаков с 2018 года находится под санкциями СНБО. Санкции введены бессрочно и предполагают блокирование принадлежащих ему активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, а также запрет участия в приватизации и аренде государственного имущества.
VS Energy также владеет пятью украинскими облэнерго. В прошлом году, несмотря на санкции, компания продала бизнесмену Ринату Ахметову "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго". Сам Бабаков отрицал владение украинскими облэнерго.
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Пока АМКУ не обнародовал информацию о том, исследовали ли связь между Pumori Enterprises Investments Ltd и Бабаковым и его деловыми партнерами.