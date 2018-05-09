Мошенничество с недвижимостью к финалу Лиги Чемпионов: киевляне взялись исправить имидж Киева

Иностранные футбольные фанаты накануне финала Лиги чемпионов столкнулись с киевскими жуликами. Через синхронный рост цен на жилье в столице в десятки раз – киевское отделение Антимонопольного комитета уже начало расследование. Предполагают сговор участников рынка. Тем временем, исправить имидж дорогой гостеприимства украинской столицы взялись сами киевляне.

У фанатов мадридского реала взрывная реакция – их команда в финале самого престижного клубного турнира по футболу. Эти фанаты еще не подозревают, какие трудности им придется ради этого преодолеть. В дни проведения финалов Лиги чемпионов гостиницы Киева внезапно поднимают цены в десятки раз, или же вообще не будут работать.

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Цены на аренду квартир "взлетели до небес", и все в валюте. Даже для иностранцев цены высокие. К примеру фанат Ливерпуля Кевин Фаруджя вместе с друзьями уже приобрел билеты на матч, перелет из Мальты в две пересадки. И в конце столкнулся с украинскими гостиничными мошенниками.

Они взяли у нас 600 гривен за номер за 2 ночи, а на прошлой неделе связались со мной и сообщили, что цена изменилась и теперь номер стоит 23 тысячи гривен. Когда мы отказались, они попытались поторговаться. Это был отвратительный опыт, связанный с Украиной,

– рассказал болельщик ФК Ливерпуль Кевин Кей Фаруджя.

Другие же отели после бронирования просто отменяли его, из-за так называемой ошибки в системе. Таких проблем у иностранных фанатов не было во время никаких матчей такого уровня.

К счастью, в Facebook мы познакомились с другими украинцами, которых возмутила такая ситуация, поскольку это негативно сказывается на имидже Украины. Поэтому многие из них предложили остаться у них на ночь бесплатно, поэтому в случае необходимости мы можем связаться с ними и они нам помогут,

– отметил болельщик Кевин Кей Фаруджя.

Тимур с Анастасией уже наготовили матрасы для иностранных гостей. Когда увидели, сколько сдирают за жилье решили помочь фанатам, поскольку сами болеют.

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"Я мечтаю тоже поехать в Англию на матч любимой команды, может и мне кто поможет. Это же имидж страны, они же будут рассказывать, что они здесь видели. А людей приедет очень много", – резюмирует Тимур Лафета, который готов принять болельщиков.

О такой потребности узнали из Facebook. Здесь неравнодушные украинцы создали группу, где предлагают поселить болельщиков бесплатно. Посты с хештегом #FreeKyivCouch4Fans мгновенно комментируют фанаты-иностранцы или наоборот.

В общем на финал Лиги чемпионов ожидают около 40 тысяч болельщиков из других стран. Говорят, что оно того стоит, если выиграет любимая команда. А какой 24-26 мая они увидят нашу страну зависит уже от нас.