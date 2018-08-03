Антимонопольный комитет оштрафовал четыре фармацевтические компании за завышение цен на лекарств

За искусственное завышение цен на лекарства Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал четыре фармацевтические компании. Речь идет о штрафе на более 18 миллионов гривен.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Отмечается, что АМКУ определил, что условия договоров, заключенных между компанией "Рош Украина" и тремя дистрибьюторами (ООО "БаДМ", ООО "Бизнес Центр Фармация" и ПАО "Альба Украина"), привели к необоснованному повышению цен на лекарства, которые закупались украинскими бюджетными учреждениями здравоохранения в 2012-2016 годах.

Фармацевтические компании обязали прекратить нарушения в двухмесячный срок со дня получения решения.

Штрафы составляют от 300 тысяч до более чем девять миллионов.

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