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      Антимонопольный комитет возбудил дело из-за завышения цен: список магазинов

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      Из-за существенного роста цен на продукты в условиях карантина Антимонопольный комитет открыл дело. Касается оно ряда торговых сетей и поставщиков в Киеве.

      Дело начали против поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов столицы. Об этом председатель Киевского областного отделения Алексей Хмельницкий сообщил в Фейсбуке.

      Ранее Зеленский рассказал, что будет с ценами на продукты и как будут спекулянтов

      В случае установки факта нарушения законодательства о защите экономической конкуренции Антимонопольный комитет может наложить штрафы в размере до 10% оборота компании за предыдущий год.

      Так, сегодня начали дело против таких компаний и поставщиков:

      Торговые сети:

      • NOVUS,
      • Ашан,
      • METRO Cash & Carry Ukraine,
      • Сільпо,
      • BILLA,
      • АТБ-Маркет,
      • VARUS,
      • ЕКО маркет,
      • Велика Кишеня,
      • Велмарт

      Компании – поставщики:

      • ООО "Мир овощей",
      • ООО "Гала Фудз",
      • ООО "Саркара-Групп",
      • ООО "Овощной край",
      • ООО "Август-Кий",
      • ООО "Агроинвест-Логистик",
      • ООО "Агро-Овен",
      • ООО "Брокинтерком",
      • ООО "Перспектива",
      • ООО "Зовништоргресурс",
      • ООО "Агробизнесвектор",
      • ЧП "Интер овощи",
      • ООО "Аттуаль",
      • ООО "Элитпрайм",
      • ООО "Авега-2018".

      Специалисты Отделения неделю мониторили цены товаров в магазинах и продолжают это делать в дальнейшем. Также всем поставщикам и торговым сетям направлены требования о том, что они должны предоставить информацию о своих закупках и установке отпускных цен.

      Ценовой мониторинг, который ввел АМКУ, показывает, что цены на определенные продукты и средства индивидуальной защиты поднимались синхронно в разных торговых сетях. Это может свидетельствовать об антиконкурентном поведении участников рынка,
      – отметил Хмельницкий.

       

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Торговля Цены Цены на гречку АМКУ
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