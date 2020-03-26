Антимонопольный комитет возбудил дело из-за завышения цен: список магазинов

Из-за существенного роста цен на продукты в условиях карантина Антимонопольный комитет открыл дело. Касается оно ряда торговых сетей и поставщиков в Киеве.

Дело начали против поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов столицы. Об этом председатель Киевского областного отделения Алексей Хмельницкий сообщил в Фейсбуке.

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В случае установки факта нарушения законодательства о защите экономической конкуренции Антимонопольный комитет может наложить штрафы в размере до 10% оборота компании за предыдущий год.

Так, сегодня начали дело против таких компаний и поставщиков:

Торговые сети:

NOVUS,

Ашан,

METRO Cash & Carry Ukraine,

Сільпо,

BILLA,

АТБ-Маркет,

VARUS,

ЕКО маркет,

Велика Кишеня,

Велмарт

Компании – поставщики:

ООО "Мир овощей",

ООО "Гала Фудз",

ООО "Саркара-Групп",

ООО "Овощной край",

ООО "Август-Кий",

ООО "Агроинвест-Логистик",

ООО "Агро-Овен",

ООО "Брокинтерком",

ООО "Перспектива",

ООО "Зовништоргресурс",

ООО "Агробизнесвектор",

ЧП "Интер овощи",

ООО "Аттуаль",

ООО "Элитпрайм",

ООО "Авега-2018".

Специалисты Отделения неделю мониторили цены товаров в магазинах и продолжают это делать в дальнейшем. Также всем поставщикам и торговым сетям направлены требования о том, что они должны предоставить информацию о своих закупках и установке отпускных цен.

Ценовой мониторинг, который ввел АМКУ, показывает, что цены на определенные продукты и средства индивидуальной защиты поднимались синхронно в разных торговых сетях. Это может свидетельствовать об антиконкурентном поведении участников рынка,

– отметил Хмельницкий.