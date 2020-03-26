Антимонопольный комитет возбудил дело из-за завышения цен: список магазинов
Из-за существенного роста цен на продукты в условиях карантина Антимонопольный комитет открыл дело. Касается оно ряда торговых сетей и поставщиков в Киеве.
Дело начали против поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов столицы. Об этом председатель Киевского областного отделения Алексей Хмельницкий сообщил в Фейсбуке.
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В случае установки факта нарушения законодательства о защите экономической конкуренции Антимонопольный комитет может наложить штрафы в размере до 10% оборота компании за предыдущий год.
Так, сегодня начали дело против таких компаний и поставщиков:
Торговые сети:
- NOVUS,
- Ашан,
- METRO Cash & Carry Ukraine,
- Сільпо,
- BILLA,
- АТБ-Маркет,
- VARUS,
- ЕКО маркет,
- Велика Кишеня,
- Велмарт
Компании – поставщики:
- ООО "Мир овощей",
- ООО "Гала Фудз",
- ООО "Саркара-Групп",
- ООО "Овощной край",
- ООО "Август-Кий",
- ООО "Агроинвест-Логистик",
- ООО "Агро-Овен",
- ООО "Брокинтерком",
- ООО "Перспектива",
- ООО "Зовништоргресурс",
- ООО "Агробизнесвектор",
- ЧП "Интер овощи",
- ООО "Аттуаль",
- ООО "Элитпрайм",
- ООО "Авега-2018".
Специалисты Отделения неделю мониторили цены товаров в магазинах и продолжают это делать в дальнейшем. Также всем поставщикам и торговым сетям направлены требования о том, что они должны предоставить информацию о своих закупках и установке отпускных цен.
Ценовой мониторинг, который ввел АМКУ, показывает, что цены на определенные продукты и средства индивидуальной защиты поднимались синхронно в разных торговых сетях. Это может свидетельствовать об антиконкурентном поведении участников рынка,
– отметил Хмельницкий.