Антин Мухарский похудел в Турции на 10 килограмм: фотофакт

Скандальный писатель и шоумен Антин Мухарский признался, что всего за 3 месяца в эмиграции он потерял 10 килограмм.

Об этом экс-супруг Снежаны Егоровой признался на своей странице в Facebook. Счастливый Мухарский рассказал поклонникам, что не только потерял лишний вес, но и полностью отказался от алкоголя.

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"Между этими фотографиями – 3 месяца разницы и минус 10 килограмм. Но модель та самая! Вот что значит завязать с алкоголем и немного заниматься спортом", – отметил Антин Мухарский, добавив фото.

Кроме этого, шоумен признался, что на изменения в фигуре его вдохновила настоящая жена Елизавета Бельская, с которой он переехал жить в солнечную Турцию.

Напомним, что развод Антина Мухарского и Снежаны Егоровой до сих пор остается одной из самых обсуждаемых тем в украинском шоу-бизнесе. Пара не могла согласовать вопрос по воспитанию их троих детей и алиментов. В конце 2017 года Мухарский разделся догола и повесил трусы на двери Оболонского суда в знак протеста за ускорение рассмотрения его дела. После длительных заседаний суд все же принял решение, что мужчина должен платить по 8000 гривен на каждого ребенка.



В начале 2018 года Антин решил эмигрировать из страны из-за проблем с экс-супругой, попросив политического убежища в Европе. Впоследствии актер признался, какие трудности у него возникают за рубежом. В июне он вернулся в Киев на несколько дней, посетив "Книжный Арсенал", а через некоторое время поделился, что с новой женой Елизаветой Бельской он поселится в Турции.