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Антин Мухарский: Топор войны выкопан, и я не собираюсь его зарывать

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Антин Мухарский
Антин Мухарский / 24 канал

Неординарный украинский художник, шоумен и писатель Антин Мухарский недавно приехал в Украину, посетил "Мыстецький арсенал" и дал эксклюзивное интервью 24 каналу.

О жизни за рубежом, масштабных творческих планах и мыслях о том, почему он не идет на фронт, при каких условия украинское государство сохранится, как художнику удается разваливать Россию сейчас и почему ему угрожали, говорится в первой части интервью.

В феврале вы выехали из Украины в Европу из-за скандала с вашей бывшей женой Снежаной Егоровой об уплате алиментов. Расскажите о жизни за рубежом. Как проводите свой день?

Жизнь за границей у меня простая. Наконец-то художник смог получить свободное время для написания романа. Расскажу по часам, как начинаю свой день. Просыпаюсь в десять часов. Очень люблю полчасика побыть в сонном мареве. Называю это подключением к различным энергиям. Как начать день, подсказывают высшие силы. Поэтому встаю с четкой установкой на то, чем буду заниматься.

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Далее медленно готовлю завтрак. У меня ассоциация со счастьем – завтракать медленно. Большинство людей в этом мире не заслужили такую ​​возможность: быстро едят и куда-то бегут. А я считаю, что счастливы, полноценный и состоявшейся человек должен завтракать как минимум полтора часа. Я сижу, пью кофе обязательно с молоком. Чашечки три выпиваю, общаясь с женой и листая прессу.

Мухарський шоумен телеведучий письменникКультурный деятель, шоумен и писатель Антин Мухарский

Когда заканчивается завтрак, открываю ноутбук и 6-7 часов работаю без перерыва – пишу роман. И где-то в восемь собираюсь и иду в спортивный зал, где 2 часа плаваю, немного бегаю на эллипсоидном тренажере. А потом иду в турецкую баню или просто принимаю контрастный душ.

Дальше – ужин. Ем полноценно дважды. Днем могу съесть орешки или выпить какой-то кофе. После этого моя жена открывает мне "сериальные" миры. Я никогда не смотрел сериалов, а тут за рубежом вдруг подсел. Она открыла мне, например, "Во все тяжкие". Так вот проходят мои дни.

О чем пишете роман?

"Ай эм нот раша" – автобиографический роман о поиске в себе украинца. Описывает 1996 год, когда я с антрепризным театром "Золотые ворота" поехал в Эдинбург со спектаклем по роману Достоевского "Преступление и наказание". Я играл главную роль – Раскольников. Со мной случались разные мистические происшествия. Город очень мистический, это столица мирового масонства, рыцарских орденов и тайных обществ. А я очень люблю тайные общества. Роман о Единбург, но его основная цель – разобраться, чем украинцы отличаются от россиян, в чем наша самость и сущность.

В чем разница?

Скажу об основном отличии: россияне ходят строем, а украинцы строем ходить не любят. Мы крайние индивидуалисты, анархисты по сути своей, хоть для государства это иногда плохо. К сожалению, еще не научились строить государство. Только учимся, и это нормально.

Мухарський шоумен телеведучий письменникКультурный деятель, шоумен и писатель Антин Мухарский

Россия – "мортальное царство", где люди привыкли жить мифами прошлого вместо того, чтобы строить настоящее и заглядывать в будущее. Вспомните о трупе Ленина, который лежит на центральной площади, и эти акции с покойниками, которые живее всех живых. Понимаете, Ленин живее всех живых! Покойник! Таки "мортальное царство".

А наша страна напоминает мне молодую девушку. Она довольно ветреная, не знает, кем будет, но хочет жить, просыпаться. Буйство жизненных энергий, иногда неконтролируемых и хаотических, – это и есть Украина.

При каком условии украинское государство сохранится?

При условии стопроцентного господства в информационном пространстве украинского языка. Думаю, что закон, который сейчас обсуждается в Верховной Раде, является одним из базовых условий сохранения государства. Это как слова Гундяева: "Русский мир там, где звучит русская речь, как и Украина там, где звучит украинский язык". К сожалению, чиновники еще не понимают всей важности этого государственного подхода. Любые проявления: наружная реклама, радио, телевидение, газеты должны быть на украинском языке! Если ты говоришь на русском языке – не получаешь лицензию. Государство должно это контролировать.

Мухарський шоумен телеведучий письменникКультурный деятель, шоумен и писатель Антин Мухарский

Положительная динамика в украинской культуре прослеживается?

Безусловно, прогресс есть. Количество посетителей на "Мыстецьком арсенале" и Львовском форуме свидетельствует, что люди стремятся, хотят и могут. Если сравнивать с депрессивными 2014-2015 годами, то динамика есть. Правда, не так фантастичнская, как хотелось бы.

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Вернемся к творческим планам. Вы начали проект "Рожеві вуса" (рус. – Розовые усы). Что это?

Знаете, кто такие батяры? Вот, "Рожеві вуса" – это проект батярских хулиганских романтично-эротических песен, которые писались чуть не 25 лет моей жизни, потому что первые песни, которые есть в этом альбоме, были записаны в 1992-1993 годах, а последние – в 2017-м . У меня, кроме радикального творчества, присутствуют романтические мотивы. Поэтому я решил, что это надо довести до конца. Считаю, что любое дело надо доводить до конца и ставить точку. Тогда открываются другие двери. А если оставляешь после себя хвосты, не говори тогда, что ни то, ни то не выходит.

В июне должны были начаться съемки художественного фильма "Бандера" о главе ОУН (б). Анонсировали, что вы сыграете главную роль. Работа над фильмом ведется?

Это проект, который "вымечтал" и затеял мой отец Дмитрий Александрович, на стадии разработки. Папа так громко заявил, что главную роль там сыграю я. Мы вернемся к этой теме, когда будет дописан сценарий, найдены средства и по крайней мере определится костяк рабочей группы.

Мухарський шоумен телеведучий письменникКультурный деятель, шоумен и писатель Антин Мухарский

Есть утвержденные предложения относительно ролей в кино?

Нет, потому что я сейчас не в Украине. Что-то постоянное невозможно, когда ты странствующий художник.

В этом году исполняется 10 лет вашему творческому проекту "Жлоб-арт". Планируете перфоманс?

Интересный вопрос. Очень хотелось бы, находясь в Киеве, договориться с серьезной организацией вроде Музея украинского искусства и сделать большую выставку работ. Весь багаж "Жлоб-арта" сохранен за городом в потайном хранилище и принадлежит мне. Я хотел бы при поддержке художников сделать экспозицию подобной той, как это делалось в 2012-м году, когда проект финишировал.

Что еще планируете воплотить в ближайшее время?

В сентябре издать роман. Еще планирую музыкальный проект под рабочим названием – "Маршрутка на Волноваху". Это литературно-музыкальный проект: начитки, которые будут накладываться на звучание произведений – коротких рассказов, частично рифмованных, частично нет. Но все будут касаться 2014-2015 годов, когда была активная фаза войны на Донбассе. Это рефлексии художника на то, что происходило.

Мухарський шоумен телеведучий письменникКультурный деятель, шоумен и писатель Антин Мухарский

Своей задачей видите развал Российской империи. Сейчас удается вкладывать свою лепту?

Вода камень точит. Это смертельная борьба. Мы желаем им конца, а они – нам. Топор войны откопан, и пока что я не собираюсь его зарывать. Не вижу предпосылок. Схватка смертельная, и я не хочу стоять над ней. Поэтому принимаю активное участие в соответствии со своими профессиональными и тактико-техническими характеристиками.

Я в принципе работаю по военной профессии, которую приобрел еще во времена Советского Союза, когда служил. В военном билете записано, что я музыкант военных оркестров. И проект "Орест Лютый", который перенял традицию моего еще советского армейства, это продолжает. Я так же выступаю на общественных началах в госпиталях перед ранеными бойцами, выполняя ту работу, которая у меня лучше всего получается.

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Бывает, говорят: "Ааа, почему вы не возьмете автомат и не пойдете в окопы?". Потому что у меня сердце уже больное, печень не та ... Но я там, где коэффициент моей полезного действия самый высокий. Считаю, что это моя боевая позиция, где я держу не только оборону, но и иногда перехожу в наступление. Я сам выбрал эту позицию и в ней чувствую себя комфортно, потому что умею иногда так досаждать врагам, что у них зубы скрипят и челюсти сводит от ненависти.

Вам часто угрожали на протяжении жизни?

Я не считаю угрозы, которые пишут в интернете – угрозами.

А лично?

Один раз в жизни. Был единственный момент, когда подошли и сказали: "Уезжай из страны, потому что тебя грохнуть, чувак".

Мухарський шоумен телеведучий письменникКультурный деятель, шоумен и писатель Антин Мухарский

Это произошло 25 или 26 января 2014-го года, когда началась активная фаза Революции Достоинства на Грушевского. Возвращаясь домой, почувствовал страх, который испытывают люди в последние мгновения своей жизни. Представьте картину: навстречу мне в подъезде идут два крепких чувака. Все, думаю, это за мной. Говорят: "Мы друзья и хотим предупредить, чтобы Вы уехали из страны". Они передали информацию, что я числюсь в списках на уничтожение из-за выступлений на Майдане. Было немного не по себе.

Я поехал тогда, но вернулся. Действительно, они меня напугали. Я взял горящую путевку в Турцию и просто уехал на неделю. Еще и надышался черного дыма, имел отек от гари и понял, что отдохнуть таки надо. С 27 января по 4 февраля меня не было в Украине. Затем вернулся. Далее был на концерте "Правого сектора" в "Украинском доме". А 18 февраля мы отстояли всю ночь ...

Когда вернулись, озаботились о личной безопасности?

Был журналистом, поэтому приобрёл зарегистрированное оружие до сих пор хожу с ним. Несколько раз его наличие придавало мне уверенности, что смогу воспользоваться, если все зайдет так далеко ...

Во второй части интервью узнавайте мнение Мухарского о том, как помочь нашим политзаключенным, которые находятся в тюрьмах Кремля, планирует ли художник идти в политику, почему он ушел с телевидения и вернется ли жить в Украину.

Автор: Екатерина Петренко
Теги: Новости Украины Публикации LifeStyle Музыка Новости культуры Интервью Литература
Источник: 24 канал
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